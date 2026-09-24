"El precio es ridículo para lo que se ve en las imágenes": expertos cuestionan la tasación de las joyas de Zapatero

Continúan las dudas sobre el futuro judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a raíz del origen y el valor de las joyas que Arabia Saudí le regaló en el año 2007. Para arrojar luz sobre las implicaciones penales de la causa y el verdadero valor de las piezas, contamos con el análisis jurídico del magistrado Manuel Ruiz de Lara y la valoración de la tasadora Isabella Seijo.

El juez aclara que es el artículo 422 del Código Penal la ley que estaba en vigor y que continúa aplicándose. Esta establece que ninguna autoridad o funcionario público puede recibir recompensa por su posición. Asegura que, si es verdad que Zapatero recibió un regalo que exceda los regalos módicos, podría integrar ese delito de cohecho.

¿Delito de cohecho?

Un delito que, señala, prescribe en cinco o seis años según la tipología del mismo: "Lo primero que tiene que acreditar es la fecha en la que recibió las joyas. A partir de ahí trazará la estrategia procesal." Además, asegura que, aunque estuviera prescrito, supondría el reconocimiento de tal delito de cohecho.

Sobre la posibilidad de trazar exactamente el año y el origen de estas joyas, Manuel asegura que depende de varios factores: "Dependerá de si el juez considera pertinente elevar esa comisión rogatoria y si las autoridades de Arabia Saudí contestan y tienen alguna forma de acreditar la fecha y el concepto en virtud del cual se entregaron esas joyas."

Por otro lado, el magistrado aclara que la ley no establece un límite económico para los regalos: "La jurisprudencia del Supremo ha interpretado que regalos módicos sí podrían estar aceptados, pero en el caso de esta joya habría que ver la tasación definitiva. El valor según la tasación inicial que se aportó sí entraría dentro de una posible comisión de un delito de cohecho."

"No se ha indagado lo que se tenía que indagar"

Otra de las preguntas que siguen en el aire es si finalmente se podrá demostrar el origen de las joyas. La tasadora Isabella Seijo lo aclara. Según Isabella, la mejor manera de dar con el origen de las joyas es "desmontando las piezas, porque es posible que en alguna de las piedras haya algún tipo de inscripción y que nos de algún tipo de huella más".

Además, denuncia que no se haya investigado lo suficiente en ella: "Se ha hecho todo por encima y no se ha indagado lo que se tenía que indagar".

Según la mayoría de expertos, la valoración económica de las joyas está hecha a la baja. Isabella lo confirma. Asegura que, tras haber realizado varias tasaciones con sus compañeros, todos han compartido que "el precio es ridículo para lo que se ve en las imágenes. No se han tenido en cuenta aspectos como el peso de metales, de los diamantes, la mano de obra, el engaste o el rodio."

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