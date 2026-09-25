¿Cómo se liga una salsa pilpil?: los consejos de Joseba Arguiñano para que salga perfecta

Joseba Arguiñano ha invitado a Peldanyos a preparar juntos unas exquisitas pochas con bacalao y huevo escalfado. Si bien la cocción de las legumbres, la preparación del pescado o alcanzar el punto exacto de los huevos eran aspectos clave para el éxito de la receta, la salsa pilpil se convertía en la guinda del pastel.

El cocinero ha dejado que sea el creador de contenidos quien se pusiera manos a la obra con la salsa en cuestión. Para ello, le ha dado el primer truco de cara a que no se corte: echar aceite en una sartén lo suficientemente atemperada como para poder tocarla con la mano.

De igual modo, le ha entregado un colador para que se convirtiera en su mayor aliado. Y es que, mientras se echa aceite poco a poco en la sartén, es fundamental ir moviendo el colador en círculos. Dos sencillos trucos con los que se consigue ligar sin errores la salsa pilpil y que puedes ver en detalle dando play al vídeo de arriba.