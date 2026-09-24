Nuevo rifirrafe entre el Gobierno y Ayuso a cuenta del desahucio de Maricarmen: "A qué hora comienza el reparto de viviendas progresistas"

Maricarmen se ha convertido en la cara de la dramática situación de la vivienda en nuestro país. Maricarmen tiene 87 años y ha vivido los últimos 70 en su vivienda del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Después de evitar tres intentos de desahucio finalmente la orden fue ejecutada este miércoles.

Sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Y es que esta historia se ha convertido en un clamor por todo el país.

En Madrid la Delegación del Gobierno cifra en 10.000 las personas que en la tarde noche de este miércoles se congregaron frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid para protestar. "¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" fueron algunas de las consignas que se corearon.

Desde Nueva York, Pedro Sánchez ha aprovechado para posicionarse al respecto. El presidente español ha calificado como una "tragedia social" el desahucio de Maricarmen, y ha responsabilizado al gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida.

"Creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", ha dicho antes de invitar a los grupos a parlamentarios en el Congreso que acepten convalidar el real decreto sobre Vivienda presentado por el Gobierno y que fue tumbado. "El ayuntamiento de madrid y la comunidad autonoma de madrid que están más preocupados en comprar y vender con dinero publico aticazos han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del ayuntamiento de Madrid y de la CCAA".

Díaz Ayuso no tardó en contestar, a través de su perfil de X carga contra Pilar Alegría: "Esta señora, además no sabe que este gobierno, por Ley, se ha comprometido a no vender viviendas de la Comunidad a estos fondos. A ver a qué hora comienza el reparto de viviendas progresistas, tan solidarios ellos".

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