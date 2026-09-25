Rosalía, la artista que convirtió la mezcla en un lenguaje universal

Rosalía cumple años convertida en una figura imprescindible de la música contemporánea: una artista que entiende el flamenco como raíz, pero no como frontera, y que se atreve a cruzarlo con el trap, el reguetón, la electrónica, el R&B, el pop experimental y hasta la música clásica y coral. Su voz, su estética, sus videoclips y su forma de concebir cada álbum como un universo propio hacen de ella una artista difícil de encasillar. Su éxito trasciende España y la sitúa junto a algunas de las grandes estrellas internacionales, mientras sus colaboraciones demuestran una capacidad poco habitual para moverse entre el mainstream y la vanguardia.

De las raíces flamencas a la búsqueda de una voz propia

Rosalía descubre muy pronto que la música es mucho más que una afición: es la forma que encuentra para expresarse. Crece escuchando flamenco y queda fascinada por voces como la de Camarón de la Isla, pero también por artistas capaces de romper las fronteras de la tradición, como Enrique Morente. Durante su adolescencia empieza a formarse seriamente en el cante y profundiza en una disciplina que considera la base de todo lo que vendrá después. Estudia en Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se especializa en flamenco y trabaja con maestros como El Chiqui de la Línea. A la vez, amplía su mirada hacia otros sonidos y artistas contemporáneos. Esa combinación entre respeto por la tradición, curiosidad y deseo de experimentar empieza a definir a una joven Rosalía que entiende que para encontrar su propio camino primero tiene que conocer profundamente sus raíces.

Rosalía no es solo una cantante: es un universo

Lo que distingue a Rosalía no está únicamente en lo que canta, sino en cómo construye todo lo que rodea a su música. Su voz puede pasar de la fragilidad al desgarro; su imagen cambia de una etapa a otra; la moda, las coreografías, los videoclips y los escenarios funcionan como piezas de una misma obra. Desde “El mal querer” hasta “Motomami” y “LUX”, evita instalarse demasiado tiempo en e mismo lugar. Esa voluntad de transformación se convierte en una de sus principales señas de identidad: Rosalía no quiere repetir una fórmula que funciona, sino reinventarla. Su relevancia reside precisamente en haber conseguido que una propuesta profundamente personal pueda convertirse, al mismo tiempo, en fenómeno popular e internacional.

Mucho más que flamenco

Rosalía entiende la música como un territorio sin aduanas. El flamenco aporta los cimientos, la técnica vocal y el sentido del ritmo; encima coloca trap, reguetón, música urbana, R&B y pop experimental. Y todavía hay espacio para sintetizadores, sonidos electrónicos, distorsiones industriales, ambientes de vanguardia, coros, orquestas, referencias de música clásica y elementos de tradición operística. Esa mezcla no funciona como un simple collage de estilos: en sus mejores momentos, consigue que elementos aparentemente incompatibles parezcan formar parte del mismo idioma. Es precisamente esa capacidad para hacer convivir lo antiguo y lo futurista la que convierte su música en algo reconocible incluso cuando cambia radicalmente de sonido.

Cuando el fenómeno deja de tener fronteras

El salto internacional de Rosalía no es producto de una sola canción, sino de una sucesión de decisiones artísticas que consiguen convertir una propuesta española y flamenca en un fenómeno global. “El mal querer” la sitúa en el centro de la conversación musical y “Motomami” confirma que su ambición no tiene fronteras. Sus canciones llegan a públicos de América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales, mientras sus conciertos se convierten en acontecimientos multitudinarios. Su importancia va más allá de las cifras: Rosalía demuestra que una artista española puede ocupar el centro del pop mundial sin renunciar a sus raíces, y que el flamenco puede dialogar con los sonidos más contemporáneos sin perder su fuerza.

Cuando la colaboración también es un laboratorio

La lista de artistas con los que Rosalía comparte música explica por sí sola la amplitud de su universo. Desde ampliar miras en su propio sonido con C. Tangana, Rauw Alejandro o Tokischa, en el terreno más comercial, colabora con J Balvin y El Guincho, fomentando su expansión internacional, con Ozuna, Travis Scott y Bad Bunny explora las posibilidades del rap y el reguetón, con LISA o The Weeknd se acerca al universo del K-pop y a una nueva dimensión del pop global. Pero Rosalía también utiliza las colaboraciones para experimentar, con artistas como James Blake, Arca, o con la mismísima Björk, con la que firma “Oral” y “Berghain”, junto a Yves Tumor, jugando con la electrónica, orquesta, coros y referencias religiosas se funden en una pieza que resume la voluntad de Rosalía de llevar el pop hacia territorios cada vez más ambiciosos.