Descubren a migrantes escondidos en los túneles de Ceuta: "Estaban esperando a ser recogidos"

Un equipo de Espejo Público ha entrado en uno de los túneles donde se refugiaban decenas de migrantes tras la entrada masiva en la ciudad. Galerías de cientos de metros, colchones, restos de comida y hasta zonas donde cocinaban y hacían sus necesidades. Una asentamiento que los bomberos localizaron tras recibir un aviso por un incendio. Ahora, varias de estas entradas están siendo selladas mientras crece la incógnita sobre cuántas personas pueden seguir escondidas bajo tierra.

"Hay muchos, muchos, muchos túneles"

El interior muestra las condiciones en las que habrían vivido: "Dormían entre basura, con colchones tirados por el suelo y rodeados de restos de comida", explica el reportaje. Los bomberos llegaron hasta este lugar después de recibir un aviso por humo. Al entrar, se encontraron con que los bloques de cemento que sellaban uno de los accesos habían sido derribados.

Uno de los bomberos que participó en la intervención explica que encontraron "colchones, ropa, sitios donde han hecho sus necesidades al lado de donde estaban cocinando". El túnel, además, tendría varias ramificaciones, por lo que no se sabe cuántas personas pudieron llegar a utilizarlo: "Un túnel con varias ramificaciones que ahí han podido estar viviendo, pues vete tú a saber. Varias familias, señala el bombero.

La Policía y los servicios de emergencia sospechan que puede haber muchos más espacios similares en Ceuta. "Igual que esto, hay muchos, túneles que no sabemos lo que puede haber por ahí escondido", advierte.

¿Para qué usan estos túneles?

Una de las cuestiones que más preocupa ahora es para qué se utilizaban estos túneles y si algunos podrían estar conectados con las rutas de salida hacia la península. Laura García, portavoz del sindicato JUPOL, apunta a una de las posibilidades. "Hay varias opciones. Una es que precisamente los más peligrosos se escondan en las zonas más inaccesibles, como es lógico, para no ser identificados", explica.

La portavoz policial recuerda además que estos espacios ya habrían sido utilizados anteriormente por organizaciones criminales. "Las mafias trabajaban allí en tiempos anteriores y era justo el punto de recogida, porque el túnel daba un acceso directo al mar y allí es donde los recogían para llevarlos a la península", asegura.

Por ello, no descarta que algunas personas pudieran haberse refugiado allí a la espera de ser recogidas: "Es probable que estuvieran allí a la espera de ser recogidos". Mientras tanto, algunos de los accesos ya están siendo cerrados. La entrada situada junto a la universidad ha sido clausurada y se ha contratado personal de seguridad, mientras que otras entradas localizadas por la Policía Nacional serán tapiadas.

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