Mata a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos, Sevilla

Un joven de unos 20 años, ha sido detenido después de que una mujer muriera presuntamente tras ser atacada con un arma blanca en la habitación de un hotel de Bormujos, en Sevilla. Los hechos tuvieron lugar este jueves por la noche, entre las 22:30 y las 23:00 horas.

Al parecer, el joven manifestó su intención de matar a mujeres en situación de prostitución antes de cometer el crimen. El joven habría contactado a través de Internet con dos mujeres para citarse en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice. Una vez en el inmueble, el joven habría intentado acabar con la vida de las dos mujeres, aunque una de ellas logró huir del lugar, mientras la otra fue degollada con un cúter.

Según ha adelantado El Diario de Sevilla, la víctima habría sufrido "una hemorragia" que acabó con su vida tras ser atacada "con un objeto punzante". Minutos después, agentes de la Policía Local de Bormujos localizaron al sospechoso en una calle cercana al establecimiento, y procedieron al arresto sin oponer resistencia.

Tras cometer el crimen, el ahora detenido abandonó el inmueble y se dirigió ensangrentado a un bar cercano, donde confesó lo ocurrido ante los presentes.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar qué ocurrió en el interior del hotel.

Detenido por matar a su hermano a puñaladas

Hace tan solo una semana ocurría otro apuñalamiento, pero esta vez en Sevilla, donde la Policía Nacional arrestaba en el barrio de Torreblanca a un hombre acusado de matar a puñaladas a su hermano. Al parecer, ambos tuvieron una discusión en la vivienda familiar, y la tensión fue creciendo hasta el punto que uno de ellos apuñaló con un cuchillo al otro en el cuello, ocasionándole una herida grave.

Inmediatamente después, el herido fue trasladado al hospital, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El presunto agresor fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos por la Policía Nacional. Hasta allí también se trasladaron dotaciones de la Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.