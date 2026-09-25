Pedro J. Ramírez, sobre la solicitud de seguridad de Pedro Sánchez: "Empieza a tener una especie de paranoia, no es un sátrapa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige un amplio dispositivo de seguridad con más policías y cortes de tráfico cuando acuda al Congreso de los Diputados, según publica este viernes 'El Español'. La "instrucción de servicio" ordena "derivar a los ciudadanos" a las "calles habilitadas" para alejarlos del presidente y establece que "personal del Congreso" participe en el dispositivo, "haciéndose cargo de las aceras contiguas al edificio".

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', ha desglosado estas informaciones. "Va a haber cinco cortes de tráfico que van a afectar mínimo a siete calles para que nadie pueda circular alrededor de ese perímetro, para que los ciudadanos sean desviados y para que hasta las aceras estén ocupadas por el propio personal del Congreso de los Diputados", ha explicado.

"Cree que hay una conjura ultraderechista para atentar contra su vida"

"Es un despliegue propio de un estado de sitio", ha afirmado el periodista, que considera que esta situación puede responder a una especie de "síndrome de Paiporta", en referencia a la percepción de que "Sánchez cada vez que ve volar un palo cree que hay una conjura ultraderechista destinada a atentar contra su vida".

Pedro J. ha recordado también el episodio ocurrido durante una protesta organizada en Nochevieja de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz, cuando un grupo de manifestantes golpeó una piñata que representaba al presidente del Gobierno. Según ha relatado, Sánchez acudió entonces a los tribunales al considerar que se trataba de "una incitación a su asesinato".

"No es un sátrapa al que haya que blindar"

A su parecer, "Sánchez empieza a tener una especie de paranoia con no tener el menor contacto con la gente de la calle". En este sentido, Pedro J. ha planteado que el presidente podría pensar que "mucho de lo que está sembrando podría volverse en algún momento contra él en términos de expresiones airadas, abucheos, etc.".

El periodista coincide además con la percepción expresada por agentes de la Policía en el artículo publicado por 'El Español'. Según estos, el dispositivo solicitado por el presidente es "absolutamente desproporcionado". "Sánchez no es un sátrapa al que haya que blindar con un dispositivo tan aparatoso", ha remarcado.

Pedro J. ha añadido que, además, Sánchez "va al Congreso para cumplir con el expediente", en referencia a sus declaraciones sobre su intención de gobernar sin acudir al Parlamento.

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