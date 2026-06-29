Un empresario cercano a María Corina Machado: "Va estar en Venezuela muy, muy pronto"

Pedro María Burelli es un empresario venezolano y exiliado político. Tras el doble terremoto que ha sacudido Venezuela, este experto economista partidario de María Corina Machado se muestra muy preocupado ante la trágica situación que están sufriendo sus paisanos: "Es un terremoto de inusual fuerza que hubiera hecho mucho daño en cualquier lugar, pero en Venezuela de forma mayor por dos cosas. Primero por la construcción, la construcción en zonas donde no debería haber viviendas, la mala construcción de viviendas... Pero sobre todo la demostración del estado fallido".

Burelli, que formó parte de la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta 1998, poco antes de la llegada del chavismo al poder, y que ahora se encuentra exiliado afirma que "todo el sistema de protección civil fue desmantelado, absolutamente todo. Las fuerzas armadas se fueron dedicando a cosas que no eran lo propio, como a controlar y reprimir el pueblo. Cuando llegó esta situación no tienen la preparación ni los equipos para tomar control".

"Es como si un enfermo de cáncer sale del hospital y lo arroya un coche. Venezuela está en una profunda crisis antes del terremoto y esto lo magnifica"

Por eso, a este empresario venezolano no le sorprenden en absoluto las imágenes de rabia de su pueblo reclamando ayuda: "Es como si un enfermo de cáncer sale del hospital y lo arroya un coche. Venezuela está en una profunda crisis antes de que llegase esto y esto lo magnifica y por eso da rabia" y remarca que se trata de "un país completamente indefenso sin herramientas para protegernos ni recuperarnos".

¿Regresará Corina a Venezuela?

Pedro María Burelli tiene línea directa con María Corina Machado, la líder opositora en el exilio. Ella misma ha anunciado en una entrevista con Fox desde el exilio en Estados Unidos que "ha llegado el momento de volver a Venezuela". Sin embargo, según apuntan algunos medios, la administración Trump habría frenado sus planes, ya que los consideran "inoportunos".

Burelli apunta a que EE.UU. sabe "que apoyaron una solución de Delcy, una mujer detestada por los venezolanos, mientras que María Corina tiene el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos y ven que su llegada podría precipitar una reacción de la furia". Pero este empresario venezolano afirma con rotundidad que "es imposible que María Corina no regrese, es imposible que la detengan" y señala que sería "insólito que una democracia que está a punto de celebrar 250 años impida a la líder de un país regresar a su país para solidarizarse con su gente". Por eso, en esta entrevista en Espejo Público desvela que "María Corina va estar en Venezuela muy muy pronto".

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