Los terremotos en Venezuela dejan sin hogar a ciudadanos como Juan Carlos Michinel: "La situación es muy dramática"

Los terremotos en Venezuela se han llevado hogares como el de Juan Carlos Michinel. Este ciudadano cuenta que en su urbanización se han derrumbado hasta 50 edificios: "No importaba el tamaño, si eran de 5 o 10 pisos". Solo unos pocos, los de construcción más nueva, han quedado en pie. Explica que su edificio y otros de la zona fueron construidos hace más de 70 años bajo normativas muy distintas a las de ahora: "Se saltaron las normas". Cuenta también que su edificio, el de al lado y el de enfrente, han recibido Premios Nacionales de Arquitectura.

Juan Carlos alerta de que las consecuencias no solo serán económicas: "La situación es dramática. Va a ser necesaria totalmente necesaria la ayuda psicológica". A 20 minutos de ser entrevistado en 'Espejo Público', ha recibido una llamada que le comunicaba la muerte un antiguo compañero de escuela, fallecido junto a toda su familia. Asegura que los ciudadanos están sufriendo mucho, teniendo en cuenta que, además, es el segundo terremoto que sufre el país en menos de 30 años. "En el '99 tú te metías con una pala y recuperabas tu casa. Hoy no hay manera de hacerlo."

Mientras millones de venezolanos piensan en las repercusiones del desastre, mucho otros siguen pendientes de recibir noticias de sus familiares, aún desaparecidos.

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