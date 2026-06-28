Las imágenes de la UME trabajando para rescatar a los atrapados entre los escombros en Venezuela

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela han rescatado con vida este sábado a dos personas atrapadas bajo los escombros en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles en la costa del país.

Las imágenes difundidas de los trabajos muestran a los militares españoles operando entre los restos de edificios derrumbados en la zona residencial Vistamar, al norte de Caracas, donde se concentran parte de las labores de búsqueda y rescate de víctimas. Según ha informado el Ministerio de Defensa, uno de los supervivientes había permanecido casi 72 horas atrapado bajo los escombros antes de ser localizado con vida.

Horas después, los efectivos de la UME lograron rescatar a un segundo superviviente en la misma zona, elegida por el contingente español para participar en el operativo internacional desplegado tras la catástrofe. En total, España ha enviado a Venezuela a 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas.

Estos rescates se suman a los efectuados por otros equipos españoles desplazados al país. Entre ellos, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que ha rescatado con vida a tres personas —una persona mayor y sus dos nietos— entre los escombros de otro edificio derrumbado, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Madrid.

Situación crítica en La Guaira

La situación continúa siendo crítica en La Guaira, donde los equipos nacionales e internacionales trabajan contrarreloj para localizar a posibles supervivientes. El Gobierno venezolano ha contabilizado hasta el momento 1.430 fallecidos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas como consecuencia de los dos terremotos.

En cuanto a los ciudadanos españoles afectados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha elevado a nueve el número de españoles fallecidos, mientras que 131 permanecen desaparecidos. Además, otros 14 ciudadanos han sido localizados bajo los escombros, en cuyo rescate centran ahora sus esfuerzos los equipos de salvamento desplegados sobre el terreno.

Exteriores mantiene abiertas todas las líneas de emergencia consular, que pueden consultarse en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada de España en Caracas, y ha pedido a los españoles que se encuentren en Venezuela que utilicen esos canales para comunicar su situación.

Mientras continúan las labores de rescate, un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con un centenar de evacuados procedentes de Venezuela. Entre ellos viajaban 76 españoles y una veintena de ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que se trata del primer avión con ciudadanos evacuados desde Venezuela tras los terremotos. La aeronave había viajado el jueves a la zona afectada con efectivos de la UME y otros equipos de rescate.

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