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Los equipos de rescate siguen buscando vida bajo los escombros en Venezuela

La gente, desesperada, intenta desviar a la maquinaria que llega hacia las zonas donde están atrapadas sus familias. Retiran escombros con sus propias manos. Se agota el tiempo para poder encontrar supervivientes.

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Carla Moya
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido en las últimas horas para actualizar las trágicas cifras que deja el doble terremoto que ha sacudido Venezuela: el número de muertos es ya de 1.450 y los heridos superan los 3.000. Los hospitales y las morgues están saturados y preocupa el que el calor acelere la descomposición de muchos de los cadáveres que permanecen en las calles, si se prolonga esta situación podría haber un problema de salud pública.

Mientras los venezolanos están sobrepasados y cuentan cómo han sacado a muchos de sus familiares sin vida, la otra cara de la moneda es la de las personas que sobreviven después de llevar hora y horas bajo el cemento. A esta madre los vecinos le gritan "eres una dura mami, eres una dura" mientras consiguen liberarla junto a su bebé de 18 meses. Ahora las dos se recuperan en el hospital. El llanto se abre paso entre los escombros, porque en las últimas hora también han rescatado a otro bebé de 9 meses.

Seis hora ha durado la operación para sacar a un niño de 11 años que se había quedado atrapado. Se escondió en un armario durante el doble terremoto y ha logrado sobrevivir. Cualquier sonido puede ser clave para lograr localizar a las personas desaparecidas, es el caso de una mujer de 60 años que golpeaba la estructura que tenía delante y la han podido encontrar. Después de tres días los equipos de rescate la inmovilizaban y la sacaban en camilla entre los aplausos de todos los que estaban allí.

Son auténticos milagros porque con el paso del tiempo se reducen las posibilidades de encontrar supervivientes. Desde España llegaba hace unos días la Unidad Militar de Emergencias que trabaja sin descanso, día y noche, para encontrar a más supervivientes en estas horas tan cruciales. 59 efectivos, 8 perros y 2 ingenieros militares se encuentran en Venezuela. Gracias al esfuerzo de los equipos de rescate, más de 30 personas han sido localizadas en las últimas horas.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores hay 17 españoles muertos, 12 estarían atrapados bajos los escombros y 150 siguen desaparecidos.

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Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Exteriores eleva a 17 el número de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

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Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Exteriores eleva a 17 el número de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

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Los equipos de rescate siguen buscando vida bajo los escombros en Venezuela

Última hora del terremoto de Venezuela en directo: Ya son 17 los españoles muertos y 150 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

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