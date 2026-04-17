Entrevista completa a María Corina Machado en primicia en Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias ha entrevistado en primicia a María Corina Machado en el marco de su visita a España, una entrevista que se podrá ver en el programa especial del domingo en Antena 3 Internacional. Machado comienza esta charla con nuestra compañera Susana Román agradeciendo "a los españoles que siguen la causa venezolana como propia" y señalando que "estamos viviendo los primeros pasos hacia la liberación", algo que "desde el punto de vista de la gente, empezamos a ver cómo se respira, poco a poco, pero estamos avanzando".

El papel de Estados Unidos y el Nobel de la Paz

"El régimen sigue en el poder"

Acerca del papel de Estados Unidos, María Corina Machado señala que "Estados Unidos actuó colocando a Maduro frente a la Justicia, pero el régimen sigue en el poder", lo que "implica un proceso de varias fases y debe desencadenar lo antes posibile en un proceso electoral limpio y libre para que los venezolanos se expresen". Machado explica que "los primeros pasos son la liberación de los presos politicos, el desmontaje de centros de torutura, la total libertad de expresión y un cronograma electoral".

María Corina Machado no se arrepiente de haberle dado el Nobel de la Paz al presidente estadounidense, considera que "Tump ha sido el único líder del mundo que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos para avanzar en la libertad de Venezuela".

Encuentro con Pedro Sánchez y el papel de Zapatero

Preguntada acerca de un posible encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Machado se ha mostrado tajante, asegurando que actualmente no está previsto. Aún así, agradece "la forma en cómo han sido recibidos mis compatriotas en este país", tanto por el actual Gobierno, como por anteriores.

"Nunca en mi vida he hablado con el señor Rodríguez Zapatero"

Además, aborda el papel de supuesta mediación entre la oposición y el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que Machado asegura que "Rodríguez Zapatero no juega ningún papel de intermediación mía con nadie. Yo nunca en mi vida he hablado con el señor Rodríguez Zapatero". En cuanto a la motivación de los viajes a Caracas del expresidente, Machado señala desconocer su contenido, "pero puedo asegurarte que no han sido en favor de la transición a la democracia".

Sobre el gobierno de Delcy Rodríguez

En cuanto a la acción del gobierno de Delcy Rodríguez, Machado cocluye que su prioriodad pasa por ganar tiempo. "¿Cómo se comportan los criminales? Los criminales están pensando siempre en cómo quedarse un día más, como ganar un día más. Ellos están acatando todo lo que se les impone de Washington, no por convicción, no porque ahora tienen conciencia de los crímenes que han cometido, sino por supervivencia, para mantenerse en el poder".

Machado reconoce una "gran presión ciudadana" con el fin de que se cumpla la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos que detalló Marco Rubio y que debe terminar en elecciones. "La gente pide que este proceso se acelere que tengamos un calendario con una fecha electoral. Y esto tienen un enorme valor. Nosotros ganamos unas elecciones por una enorme paliza en 2024 . Somos un gobierno electo y aún así, para facilitar esta transición que efectivamente es un plan establecido que ha detallado Marco Rubio, hemos dicho: de acuerdo, vayamos a unas elecciones, pero el país necesita la certeza de esta fase y estos tiempos", señala.

"Ellos quieren ganar tiempo con la expectativa de que el mundo mire para otro lado, porque surgen otros conflictos y se quite la presión sobre nuestro país", pero señala que es algo que "no va a pasar", porque "el compromiso con la ruta a la libertad de Venezuela es total".

Especial en Antena 3 Internacional

La entrevista también podrá verse este domingo en el especial 'Especial A3Noticias: María Corina Machado' en Antena 3 Internacional, un programa que recogerá sus principales declaraciones y momentos de su visita a España. El especial se emitirá en Latinoamérica en los siguientes horarios:

19:30 horas en México

21:30 horas en Venezuela

20:30 horas en Colombia

22:30 horas en Argentina

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