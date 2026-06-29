Terremoto Venezuela
Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Exteriores eleva a 17 el número de españoles muertos y a 150 los desaparecidos
Sigue en directo online la última hora de los terremotos que han sacudido Venezuela.
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Han pasado ya más de 96 horas desde que el suelo rugió en Venezuela. Los terremotos que sacudieron el país y que dejan, por el momento un último balance de 1.450 los muertos, de los cuales 17 son españoles, 3.150 heridos y se calcula que 50.000 personas siguen desaparecidas.
La desesperación crece en Venezuela porque se acaba el tiempo. Lo último que se pierde es la fe y todos los esfuerzos siguen concentrados en rescatar vidas, el último milagro un bebé que ha sido salvado bajo los escombros. Los casi 2500 rescatistas llegados de todo el mundo se enfrentan a jornadas interminables con un calor y humedad extremos. Los cuerpos se acumulan en las calles, las morgues no dan abasto, el hedor es insoportable.
Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles, y alargaron por una semana más la suspensión de las clases. La refinería más grande de Venezuela, Amuay, con una capacidad de 645.000 barriles diarios, suspendió sus operaciones el domingo tras un fuerte apagón en el estado Falcón, al oeste del país, según informaron trabajadores de la planta.
Venezuela ha tenido dificultades para suministrar electricidad a plantas industriales, refinerías, empresas y ciudadanos tras dos terremotos devastadores. Amuay, fundamental para la producción de combustible para la distribución nacional, procesaba unos 137.000 barriles diarios de crudo antes de los sismos.
En los últimos días, han ocurrido saqueos en numerosos comercios de La Guaira, el estado más golpeado por los sismos, tanto que se puede leer el mensaje: "Ya fue saqueado" en carteles o pintas en las afueras de varios negocios. Los comercios permanecen cerrados o destruidos y la poca venta que hay es de trabajadores informales que tienen puestos de bebidas o de aceites para automóviles.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | El directo de UNICEF España: "Los niños y niñas están solos"
El director de UNICEF en España, Chema Vera, recuerda que antes de los terremotos, en Venezuela se vivía "una situación devastadora", donde 4 millones de niños y niñas "necesitaban una asistencia humanitaria".
"Los niños y niñas están solos porque otros familiares han sido afectados, heridos o no se han encontrado", cuenta, añadiendo que "ahí están los equipos de UNICEF, en modo respuesta desde el primer momento".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Campamento improvisado
La mayoría de personas afectadas por los terremotos de Venezuela no disponen de un lugar para vivir. Para ello. se ha improvisado un campamento en el parking de una farmacia, además de dos baños para cientos de personas.
Sus casas son ahora carpas o sábanas extendidas al aire libre que sirven para protegerse del sol y los zancudos, donde el calor y la humedad afecta también las labores de rescate.
Está ubicado en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas, donde los damnificados se organizan para mantener los únicos baños disponibles, que les presta la farmacia cercana. Gracias a donaciones de grupos de apoyo pueden alimentarse, y después de que algunos pudieran rescatar utensilios para cocinar, preparan la comida en ellos.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | "Que no nos dejen solo"
Ante esta situación que Jackson medina ha definido como "crítica", hace un llamado solicitando ayuda, sobre todo maquinaria pesada, maquinaria de corte inalámbrica, debido a que en la zona no hay luz, agua, cobertura telefónica.
"Necesitamos tapabocas, guantes, lentes, gafas de protección, medicamentos que sean relajantes musculares, agua, comida ropa", explica, añadiendo que "lo que necesitamos es que no nos dejen solos, los venezolanos necesitamos ayuda y vamos a seguir necesitándola".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | "No hay mucha cobertura, luz"
Jackson Medina ha perdido a su primo, tío y la pareja de este. Los tres fueron encontrados sin vida entre los escombros por los rescatistas. Explica que la situación "es muy desesperante" porque "dentro de la zona del desastres no hay mucha cobertura, luz y la comunicación es bastante pésima".
Gracias a un familiar reciben novedades de la situación en Venezuela: "Esa persona normalmente sale, nos envía fotos, videos, actualizaciones del Estado y así se fueron desarrollando todos los acontecimientos hasta que recibimos la noticia de que a mi familia la habían encontrado sin vida".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | "Mi familia luchó por más de 72 horas"
Miles de personas no consiguieron abandonar los edificios durante el terremoto en Venezuela. Los equipos de rescate buscan entre los escombros a las personas que han quedado sepultadas.
Los familiares de Jackson Medina quedaron sepultados en un inmueble de la Guaira: "Mi familia luchó `por más de 72 horas entre los escombros, pero con el paso del tiempo, las condiciones medioambientales y del edificio contribuyeron a que poco a poco se fuera perdiendo la esperanza".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | María Corina Machado dice que "volverá muy pronto"
María Corina Machado ha asegurado que tras el doble terremoto que ha arrasado el país volverá "muy pronto". "Ha llegado el momento", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena norteamericana Fox News y asegura que para ella, "la prioridad absoluta es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sufrido daños". Considerando que es su "deber" el "acompañar" al pueblo venezolano en estos momentos, la opositora ha reivindicado la importancia, a su juicio, de "estar juntos" para "compartir el dolor y el duelo" así como para darse "fuerzas unos a otros en estos momentos difíciles".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Unicef calcula que 680.000 menores necesitan asistencia humanitaria
Desde Unicef estiman que 680.000 menores necesitan asistencia humanitaria en Venezuela. Son numerosas las familias con niños que se refugian donde pueden, en plazas, en parques...al menos han sobrevivido y están juntos porque muchos desde que todo se vino abajo ya no han vuelto a escuchar la voz de sus padres. "Los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niños y niñas no tienen acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han sufrido daños", ha manifestado Manuel Rodríguez Pumarol, Representante de la ONG en Venezuela.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | La Guaira recupera el 75% de sus redes de electricidad, según Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez ha informado de que se había recuperado el servicio eléctrico en un 75%. "Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación".
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Canales de información para los españoles en Venezuela
Desde el Ministerio se recuerdan los canales por los que recibir información. Se pide a los españoles en Venezuela que utilicen los teléfonos:
- +34 910001249
- +58 424 2090264
- +58 212 6270300
- +58 212 6270314
- Y las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | 17 españoles muertos y al menos 150 desaparecidos en Venezuela
En las últimas horas, Exteriores ha elevado el número de españoles fallecidos a 17, casi el doble que unas horas antes. Además, 150 españoles continúan desaparecidos, mientras que 12 permanecen localizados bajo los escombros. El avión que trasladó a los rescatistas coordinados por Protección Civil ha emprendido el regreso a España con 29 ciudadanos españoles.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | La refinería de Amuay retoma su actividad
La refinería más grande de Venezuela, Amuay, habría retomado su actividad, según publica la agencia de noticias Reuters, después de que se informase de que suspendía operaciones tras un fuerte apagón en el estado Falcón, al oeste del país. Amuay tiene capacidad de 645.000 barriles diarios. Venezuela ha tenido dificultades para suministrar electricidad a plantas industriales, refinerías, empresas y ciudadanos tras dos terremotos devastadores. Antes de los sismos procesaba unos 137.000 barriles diarios de crudo.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Así trabajan los rescatistas
España figura entre las cinco naciones con más efectivos desplegados en Venezuela. La UME trabaja sobre el terreno sin descanso para seguir salvando vidas. Los rescates están siendo muy complejos, con muchas réplicas y en estructuras ya muy inestables. Los equipos cuentan con aliados imprescindibles: perros, cámaras térmicas, geófonos y drones. Los perros rastrean las zonas y marcan, los drones sirven para planificar cómo entrar sin poner en riesgo a los equipos, que llevan también otros apoyos tecnológicos como el geófono, un dispositivo que permite percibir pequeñas vibraciones entre los restos, que podrían ser señales de vida.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Un bebé, Moisés o Adelaida, historias de esperanza
La desesperación crece en el país venezolano porque a medida que pasan las horas el tiempo se va agotando. La gente intenta desviar a la maquinaria que llega hacia las zonas donde están atrapadas sus familias. Retiran escombros con sus propias manos porque, aunque cada vez menos, aún hay esperanza.
En las últimas horas se continúa rescatando vidas. Moisés, un niño de 11 años quedó atrapado bajo los escombros en La Guaira y en las últimas horas ha sido rescatado tras seis horas de labores de alta precisión. Han sido los rescatistas colombianos los que han logrado llegar hasta el menor, que permanecía a tres metros de profundidad, y extraerlo de forma segura.
Una madre y su bebé de 18 días fueron rescatados de entre los escombros de un edificio 32 horas después de los terremotos. Los rescatistas españoles han conseguido devolver la vida a Adelaida después de 72 horas atrapada. El Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid también logró salvar a una mujer y a sus dos nietos.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Los últimos balances hablan de 1.450 muertos
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los terremotos que han sacudido Venezuela. El último balance habla de 1.450 muertos, 3.150 heridos y se calcula que 50.000 personas siguen desaparecidas. Los datos son muy provisionales.
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