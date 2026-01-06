Trump asegura que no habrá elecciones en Venezuela en los próximos 30 días: "Tenemos que devolver la salud al país"

Su administración tutelará al país sudamericano mientras reconstruye el sector petrolero, una tarea que calcula tardará 18 meses. Durante ese tiempo, un grupo de sus asesores de seguridad nacional coordinará la gestión venezolana. Pero deja claro quién será el responsable absoluto: él. De momento, y una vez que Washington ha aceptado tratar con la nueva responsable del país, Delcy Rodríguez, están descartadas por completo elecciones en un futuro próximo. "Tenemos que arreglar el país primero. No se pueden celebrar elecciones. Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar", ha indicado el mandatario. "Va a llevar un cierto plazo de tiempo. Tenemos que devolver la salud al país".

Al igual que ha descartado una posible cita electoral en un futuro inmediato, Trump también ha rechazado tras la captura de Maduro imponer un nuevo gobierno a cargo del movimiento opositor que lidera María Corina Machado, la premio Nobel de la Paz de 2025.

Un reportaje del periódico 'The Washington Post' aseguraba que el presidente no ha querido ponerla al frente de Venezuela, pese a que Estados Unidos considera que el movimiento ganó las elecciones de junio de 2024, porque Machado aceptó el galardón que el republicano deseaba recibir. En sus declaraciones para NBC, Trump ha negado esa hipótesis: "Ella no debería haberlo ganado", opinaba, pero "eso no tuvo nada que ver con mi decisión".

Algunos medios estadounidenses han publicado que Trump quedó gravemente decepcionado con la oposición venezolana después de que en 2019, y pese al respaldo de la Administración estadounidense que él encabezaba entonces, el movimiento no consiguiera expulsar del poder a Maduro.

Otros medios afirman que fue un informe de la CIA el que convenció a Trump de que Machado y sus partidarios no tienen al apoyo del ejército y la administración y que eso haría inviable que intentaran gestionar el país en estos momentos.

Machado asegura que no ha hablado con Trump desde octubre

Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo en una entrevista con Fox News que no ha hablado con Donald Trump desde octubre de 2025. "De hecho, hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz, pero no he vuelto a hablar de ello desde entonces", declaró Machado.

Machado salió de Venezuela el mes pasado para viajar a Noruega a recoger el premio y no ha regresado desde entonces. En la entrevista con Fox afirmó que planea volver a casa "lo antes posible".

