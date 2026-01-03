Las primeras palabras de María Corina Machado: "Venezolanos, ¡llegó la hora de la libertad!"

La Premio Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha ofrecido sus primeras declaraciones después de que se produjeran los ataques en el territorio venezolano y la posterior captura de su mandatario, Nicolás Maduro. El comunicado comienza asegurando que "Nicolas Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

Así, Corina celebra los acontecimientos ocurridos esta madrugada en el país: "Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

María Corina llama a la Transición Democrática

Ahora, asegura que es el momento de los ciudadanos: "los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS".

Por último, pide a los venezolanos estar atentos a sus canales oficiales para conocer lo que tienen que informar, y a los venezolanos que estén fuera, les insta a movilizarse, "activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

