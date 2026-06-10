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'La Compañía', el nombre del chat de las cloacas del PSOE, y las amenazas de Leire Díez con tirar de la manta

El grupo de WhatsApp creado por Leire Díez -'fontanera de Ferraz'- lo componían varios implicados en las causas abiertas al PSOE o al Gobierno, entre ellos el fiscal anticorrupción José Grinda, que recibió varias ofertas a cambio de su favor. Leire además avisó a miembros del PSOE que podía "hablar".

Chat y amenazas de Leire Díez

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Andrés Pantoja
Publicado:

Las investigaciones -policiales y periodísticas- del caso de las 'cloacas del PSOE', que dirigiría Leire Díez ('fontanera' de Ferraz), sigue avanzando y dejando novedades sorprendentes.

La periodista Lorena García explicaba la información que publicaba este miércoles el periódico La Razón. El nombre que eligió Leire Díez y quiénes integraban el chat de WhatsApp , a parte de la propia fontanera. El grupo fue nombrado como 'La Compañía', que ya invita a pensar en una pequeña organización en la sombra encargada de operaciones 'especiales'. En él destaca la presencia del fiscal anticorrupción José Grinda, a quien 'las cloacas' ofrecieron una importante suma de dinero e incluso un destino profesional atractivo, a cambio de interceder para evitar que avanzaran las causas que tenían como objeto investigar a miembros del PSOE, del Gobierno, o sus entornos más cercanos.

Avisos a navegantes

En este caso es el medio digital 'The Objective' el que avanza que ante las apariencias de que desde el PSOE se dejaría caer a Leire Díez en solitario en manos de la Justicia, la 'fontanera' se ha revuelto y ha llegado a expresar: "También puedo hablar".

Se trataría de dos avisos enviados vía SMS, directamente a miembros de la cúpula del Partido Socialista. El primero a la ahora llamada a declarar en la causa Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, tras negar esta ningún conocimiento o vínculo con Leire Díez, más allá de coincidir en Santander.

La segunda de las advertencias la recibió Isaura Leal, secretaria segunda de la mensa del Congreso y esposa del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y expresidente de Correos, donde trabajó también Leire. La relación entre ambas y la trama investigada ahora por la UCO, la explicaba Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público la semana pasada.

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