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Vecinos luchan desesperados contra el fuego en El Tiemblo: "Estoy alucinando con lo que está pasando"

Son los propios vecinos los que han salido como voluntarios para poder salvar las zonas más afectadas de El Tiemblo. La situación es bastante crítica según el alcalde de este municipio de Ávila.

Incendios

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Los incendios de Ávila y Madrid están cada vez más cerca de unirse, lo que podría desencadenar una tragedia de mayores dimensiones. En El Tiemblo, Ávila, los propios vecinos se han organizado para combatir las llamas con los medios de los que disponen. Incluso han improvisado una manguera casera para intentar frenar el avance del fuego. "Uno tiene que hacer lo que puede y como puede", explica uno de los voluntarios.

Según informa la reportera Andrea Suñé, el incendio ha avanzado tres kilómetros en apenas cuarenta minutos. En El Tiemblo, las llamas se encuentran a tan solo diez metros de la residencia de mayores, un edificio que fue desalojado ayer de forma preventiva, por lo que no hay personas en riesgo en su interior.

"Yo mismo estoy alucinando con lo que está pasando", asegura uno de los testigos al comprobar cómo surgen nuevos focos de forma repentina. La combinación de una vegetación extremadamente seca, las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento está favoreciendo la aparición de incendios de nueva generación y dificultando enormemente las labores de extinción este mismo viernes.

Hasta ocho focos están rodeando al municipio ahora mismo. "En chanclas y con simples camisetas los muchachos se tapan la nariz y la boca" intentando apagar el fuego de este complicado incendio.

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