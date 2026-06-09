Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASO LEIRE

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Tras la vistita del Papa, las preguntas al gobierno vuelven a centrarse en la corrupción. Sin embargo, Moncloa evita posicionarse alegando que "lo que tiene que ver con el PSOE corresponde al PSOE" en relación a la citación de Cristina Narbona por el caso Leire.

Rueda de prensa Congreso, Elma Saiz

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona | Europa Press

Publicidad

David Ávila
Publicado:

Ni siquiera Óscar Puente ha querido posicionarse este martes públicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre los casos de corrupción que salpican al gobierno. "Me van a permitir que me centre en mis responsabilidades", ha pedido el ministro de transportes para tomar distancia. En esa misma línea se ha visto a Elma Saiz, ministra portavoz, que se ha limitado a sentenciar que "somos el gobierno de la tolerancia cero de la corrupción". A pesar de no pronunciarse si ha dejado claro que existe una diferencia entre gobierno y partido al aclarar que "lo que tiene que ver con el PSOE corresponde al PSOE".

En público evitan pronunciarse, pero en privado si aclaran su postura. Defienden que nada ha cambiado y que su respaldo hacia Mercedes González y Cristina Narbona es absoluto. Añaden, además, no le dan ningún tipo de credibilidad a Leire Díez.

Y mientras el gobierno se pone de perfil, los socios siguen leales. Desde el principio han establecido que su línea roja es la financiación ilegal y algunos hoy incluso hablan de una persecución contra Moncloa, de una operación política. "La operación política es que hay que destruir una política de alianzas que ha hecho el señor Sánchez" afirmaba hoy Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en una entrevista en Radio Euskadi.

Sin embargo, la oposición está en el extremo opuesto. Para ellos no se puede hablar de corrupción de "unos pocos". Mientras que en la rueda posterior al consejo de ministros no ha habido posicionamientos, los portavoces de los partidos en el congreso sí han aprovechado sus comparecencias. Desde Vox hablan de "organización criminal" para referirse al gobierno y para el PP, con un argumentario similar, "esto es un único caso de corrupción institucionalizada y de delincuencia de estado".

No solo acusan al ejecutivo, sino que también lo dan por terminado. Para Isabel Díaz Ayuso es "un proyecto en sus cenizas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"

Publicidad

España

Rueda de prensa Congreso, Elma Saiz

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Mercedes González

Mercedes González aplaza su comparecencia en el Senado por el dispositivo de seguridad del Papa León XIV

Mañueco tiende la mano a un acuerdo unánime en financiación autonómica que exige "claridad y firmeza"
INVESTIDURA

Alfonso Fernández Mañueco, sobre la prioridad nacional: "No habrá limitación o retroceso en los derechos consolidados"

Imagen de Nervis Villalobos
Caso Leire Díez

La UCO entra en el Ministerio de Justicia para requerir información sobre el exviceministro de Venezuela, ligado al caso Leire

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Plus Ultra

El juez que investiga a Zapatero pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

La agencia estadounidense Homeland Security Investigationes (HSI) entregó en marzo el contenido del teléfono de ex directivo venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz
Caso David Sánchez

El juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, queda visto para sentencia

El hermano del presidente ha renunciado a la última palabra y el que fue presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha detallado que lo "único que hemos hecho es no tener las mismas ideas políticas que las acusaciones populares".

Imagen de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, sobre los casos de corrupción del PSOE: "Este Gobierno está más débil y los socios, que poco quieren a España, cada vez más fuertes"

Alberto Núñez Feijóo con el papa

Feijóo se reúne con el papa León XIV y reivindica ante él las raíces cristianas de España

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Bolaños destaca la defensa de la paz y de la inmigración del Papa en el Congreso: "Su discurso es concordante con el del Gobierno"

Publicidad