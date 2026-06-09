Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Ni siquiera Óscar Puente ha querido posicionarse este martes públicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre los casos de corrupción que salpican al gobierno. "Me van a permitir que me centre en mis responsabilidades", ha pedido el ministro de transportes para tomar distancia. En esa misma línea se ha visto a Elma Saiz, ministra portavoz, que se ha limitado a sentenciar que "somos el gobierno de la tolerancia cero de la corrupción". A pesar de no pronunciarse si ha dejado claro que existe una diferencia entre gobierno y partido al aclarar que "lo que tiene que ver con el PSOE corresponde al PSOE".

En público evitan pronunciarse, pero en privado si aclaran su postura. Defienden que nada ha cambiado y que su respaldo hacia Mercedes González y Cristina Narbona es absoluto. Añaden, además, no le dan ningún tipo de credibilidad a Leire Díez.

Y mientras el gobierno se pone de perfil, los socios siguen leales. Desde el principio han establecido que su línea roja es la financiación ilegal y algunos hoy incluso hablan de una persecución contra Moncloa, de una operación política. "La operación política es que hay que destruir una política de alianzas que ha hecho el señor Sánchez" afirmaba hoy Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en una entrevista en Radio Euskadi.

Sin embargo, la oposición está en el extremo opuesto. Para ellos no se puede hablar de corrupción de "unos pocos". Mientras que en la rueda posterior al consejo de ministros no ha habido posicionamientos, los portavoces de los partidos en el congreso sí han aprovechado sus comparecencias. Desde Vox hablan de "organización criminal" para referirse al gobierno y para el PP, con un argumentario similar, "esto es un único caso de corrupción institucionalizada y de delincuencia de estado".

No solo acusan al ejecutivo, sino que también lo dan por terminado. Para Isabel Díaz Ayuso es "un proyecto en sus cenizas".

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