A solo dos días de la boda de Susanna Griso, crecen las incógnitas: ¿Habrá exclusiva? ¿Estarán los móviles prohibidos?

Este sábado 25 de julio llega por fin la boda de Susanna Griso y tendrá lugar en la localidad gerundense de S'Agaró a las 20:00. Tras meses de expectación y con una lista larguísima de invitados, una de sus más íntimas amigas, Gema López, nos ha desvelado todos los secretos sobre lo que pasará ese día.

"Nunca han comercializado con aspectos de su vida"

La primera cuestión que se ha abordado ha sido si va a haber exclusiva de la ceremonia. Nuestra presentadora ha sido benevolente con la prensa y ha decidido que no habría exclusiva y que todas las imágenes que se hagan durante la celebración podrán ser compartidas entre los medios de comunicación.

"Los novios se dedican a los medios de comunicación, nunca han vendido ninguna exclusiva, nunca han comercializado con aspectos de su vida y el hecho de que se faciliten estas imágenes y que se puedan distribuir es una decisión sabia y aplaudible", ha comentado Gema López.

Además, la periodista adelanta que "habrá comidita y bebida porque va a hacer mucho calor".

¿Se podrá utilizar el móvil?

Hay bodas que cuando tu llegas, tal y como ha contado López, depositas el teléfono en unas cajas y te dan un número (como en el ropero) y cuando quieres llamar pides tu móvil y haces la llamada en otro sitio apartado.

Pero Susanna no lo va a prohibir. Los invitados van a tener acceso a las fotos de los fotógrafos y además van a poder utilizar sus móviles libremente.

Las preocupaciones de Susanna

Y por último: ¿Qué le preocupa mas en estos momentos a Susanna? Según ha relatado su amiga, "tiene una capacidad de enfrentarse a situaciones límite que se toma la boda como una fiesta del amor. Su mayor problema es que está decorando una casa cerca de donde se casa y no tiene todos los accesorios del baño".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.