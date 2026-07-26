Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

Susana Uribarri emocionada tras recordar la trayectoria de su padre, José Luis Uribarri

Susana Uribarri se emociona al recordar a su padre, el presentador y comunicador José Luis Uribarri, tras cumplirse catorce años de su fallecimiento.

Susana Uribarri emocionada tras recordar la trayectoria de su padre, José Luis Uribarri

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Susana Uribarri se emociona en Y ahora Sonsoles tras recordar a su padre, el reconocido presentador español José Luis Uribarri. Falleció hace catorce años, un 23 de julio de 2012 dejando un legado imborrable además de impecable en nuestro país. Durante su trayectoria en el mundo de la comunicación llegó a consolidarse como uno de los grandes rostros de la televisión española y el mundo del espectáculo.

Susana agradeció entre lágrimas al programa el emotivo homenaje dedicado a su padre, con quien mantenía una relación muy estrecha. "Él decía que yo era su novia", recordó emocionada. También destacó la pasión con la que él vivía su profesión y cómo preparaba cada uno de sus programas. "Me encantaba compartirlo con él", confesó. De hecho, su propia decisión de adentrarse en el mundo del espectáculo como representante hizo que se reforzase aún más el vínculo entre ambos.

Aunque José Luis pasaba gran parte del tiempo fuera de casa por motivos profesionales, entre viajes, espectáculos y compromisos, Susana asegura que los momentos que compartían eran siempre de mucha calidad. El expresentador desarrolló una extensa trayectoria en televisión, donde dirigió y presentó numerosos programas, estuvo al frente de festivales y puso voz a la narración de dieciocho ediciones del Festival de Eurovisión.

Su hija recuerda también todos los artistas que conocía por la profesión y que por ese motivo pasaban tiempo en su casa, como la italiana Raffaella Carrá: "Tenían una relación muy estrecha y se veían mucho" o el argentino Luis Aguilé. Uribarri finaliza confesando el legado que le ha dejado su padre, el luchar por lo que quieres y no parar hasta conseguirlo.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Susana Uribarri emocionada tras recordar la trayectoria de su padre, José Luis Uribarri

Susana Uribarri emocionada tras recordar la trayectoria de su padre, José Luis Uribarri

Eduardo 'El Campanero', ganador de La Voz Kids 2026

Así hemos vivido la Gran Final de La Voz Kids 2026: una noche llena de numerazos que coronan a Eduardo como el ganador

Eduardo y Antonio Orozco

El flamenco conquista La Voz Kids: Eduardo 'El Campanero' gana la edición de 2026

Luis Fonsi y Evolett en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido'

Antonio Orozco y Eduardo en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti'

Ana Mena y Marco en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte'

La coach y su finalista unen sus voces para interpretar este éxito en el escenario de la gran final de La Voz Kids.

Edurne y Martina en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

El sueño de Martina se hace realidad: canta junto a Edurne en la Gran Final de La Voz Kids

La coach comparte escenario en la final de La Voz Kids con una de sus finalistas para interpretar 'Mala costumbre', regalándole a Martina uno de los momentos más especiales de su paso por el programa.

Eduardo de La Voz Kids

El flamenco brilla con Eduardo, ‘El Campanero’, en la La Voz Kids: "Así se representa nuestra tierra"

Leire en La Voz Kids

Leire arrasa en la Gran Final con un tema que es todo un himno: “Eres grande”

Leire, Antoñito Molina y Eduardo en La Voz Kids

Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire

Publicidad