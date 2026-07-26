Susana Uribarri emocionada tras recordar la trayectoria de su padre, José Luis Uribarri

Susana Uribarri se emociona en Y ahora Sonsoles tras recordar a su padre, el reconocido presentador español José Luis Uribarri. Falleció hace catorce años, un 23 de julio de 2012 dejando un legado imborrable además de impecable en nuestro país. Durante su trayectoria en el mundo de la comunicación llegó a consolidarse como uno de los grandes rostros de la televisión española y el mundo del espectáculo.

Susana agradeció entre lágrimas al programa el emotivo homenaje dedicado a su padre, con quien mantenía una relación muy estrecha. "Él decía que yo era su novia", recordó emocionada. También destacó la pasión con la que él vivía su profesión y cómo preparaba cada uno de sus programas. "Me encantaba compartirlo con él", confesó. De hecho, su propia decisión de adentrarse en el mundo del espectáculo como representante hizo que se reforzase aún más el vínculo entre ambos.

Aunque José Luis pasaba gran parte del tiempo fuera de casa por motivos profesionales, entre viajes, espectáculos y compromisos, Susana asegura que los momentos que compartían eran siempre de mucha calidad. El expresentador desarrolló una extensa trayectoria en televisión, donde dirigió y presentó numerosos programas, estuvo al frente de festivales y puso voz a la narración de dieciocho ediciones del Festival de Eurovisión.

Su hija recuerda también todos los artistas que conocía por la profesión y que por ese motivo pasaban tiempo en su casa, como la italiana Raffaella Carrá: "Tenían una relación muy estrecha y se veían mucho" o el argentino Luis Aguilé. Uribarri finaliza confesando el legado que le ha dejado su padre, el luchar por lo que quieres y no parar hasta conseguirlo.

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