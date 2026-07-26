Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti'

El coach y su finalista interpretan 'Pedacitos de ti', protagonizando una actuación cargada de emoción en la noche más importante de La Voz Kids.

Antonio Orozco y Eduardo en La Voz Kids

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti'

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz Kids ha vivido otro de sus momentos más emotivos con el esperado dúo entre Antonio Orozco y Eduardo, ‘El Campanero’. Coach y finalista han compartido escenario para interpretar 'Pedacitos de ti', una de las canciones más especiales del coach catalán.

Si algo está claro es lo mucho que se compenetran Eduardo y Orozco, y es algo que se ha visto durante toda la edición. Eduardo volvió a demostrar el arte y la personalidad que le han acompañado durante todo su recorrido en el programa, mientras Orozco disfrutaba de uno de los momentos más especiales de la noche junto a su talent.

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Para Eduardo, cantar en la Gran Final de La Voz Kids con Orozco es todo un regalo para Eduardo que espera convertirse en el ganador de la edición.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Eduardo 'El Campanero', ganador de La Voz Kids 2026

Así hemos vivido la Gran Final de La Voz Kids 2026: una noche llena de numerazos que coronan a Eduardo como el ganador

Eduardo y Antonio Orozco

El flamenco conquista La Voz Kids: Eduardo 'El Campanero' gana la edición de 2026

Luis Fonsi y Evolett en La Voz Kids

Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido'

Antonio Orozco y Eduardo en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti'

Ana Mena y Marco en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte'

Edurne y Martina en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

El sueño de Martina se hace realidad: canta junto a Edurne en la Gran Final de La Voz Kids

La coach comparte escenario en la final de La Voz Kids con una de sus finalistas para interpretar 'Mala costumbre', regalándole a Martina uno de los momentos más especiales de su paso por el programa.

Eduardo de La Voz Kids
Actuación | Gran Final

El flamenco brilla con Eduardo, ‘El Campanero’, en la La Voz Kids: "Así se representa nuestra tierra"

El finalista del equipo de Antonio Orozco emociona con 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda, y recibe el reconocimiento de coaches e invitados en la gran final de La Voz Kids.

Leire en La Voz Kids

Leire arrasa en la Gran Final con un tema que es todo un himno: “Eres grande”

Leire, Antoñito Molina y Eduardo en La Voz Kids

Antoñito Molina deja huella en La Voz Kids y canta ‘Me prometo’ con Eduardo y Leire

Mia en La Voz Kids

Mía vuelve a conquistar La Voz Kids y recibe el mayor elogio de Edurne: "Eres una artista"

Publicidad