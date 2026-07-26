Mejores momentos | Gran Final
“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Orozco y Eduardo conquistan al público con 'Pedacitos de ti'
El coach y su finalista interpretan 'Pedacitos de ti', protagonizando una actuación cargada de emoción en la noche más importante de La Voz Kids.
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La Gran Final de La Voz Kids ha vivido otro de sus momentos más emotivos con el esperado dúo entre Antonio Orozco y Eduardo, ‘El Campanero’. Coach y finalista han compartido escenario para interpretar 'Pedacitos de ti', una de las canciones más especiales del coach catalán.
Si algo está claro es lo mucho que se compenetran Eduardo y Orozco, y es algo que se ha visto durante toda la edición. Eduardo volvió a demostrar el arte y la personalidad que le han acompañado durante todo su recorrido en el programa, mientras Orozco disfrutaba de uno de los momentos más especiales de la noche junto a su talent.
“Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”: Para Eduardo, cantar en la Gran Final de La Voz Kids con Orozco es todo un regalo para Eduardo que espera convertirse en el ganador de la edición.
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