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Muere un joven de 19 años electrocutado en la estación de Zuera, Zaragoza

La Guardia Civil lleva a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Imagen de archivo de unas vías de tren.

Imagen de archivo de unas vías de tren. Unsplash

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un joven de 19 años ha muerto electrocutado en la madrugada de este viernes en la estación de Zuera, Zaragoza, tras subirse a un vagón y tocar la catenaria, según han informado fuentes de policiales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 02:00 horas, cuando el joven, vecino de la localidad, se encontraba en la estación junto a unos amigos. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre este suceso.

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Una mujer de 59 años murió el pasado miércoles 9 de julio por la tarde tras caer a un pozo y sufrir también una descarga eléctrica en el Camino de la Devesa, en la parroquia de Saiáns, en Vigo, según ha informado el 112 Galicia.

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional sugerían que la víctima realizaba tareas de limpieza en el pozo cuando, de forma accidental, cayó sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la bomba de agua. Al activarse el mecanismo, el agua habría entrado en contacto con la instalación eléctrica, provocando una descarga que resultó mortal, según ha precisado la Policía Nacional.

Tras el accidente, los vecinos cortaron el suministro eléctrico mientras el personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 solicitaba al 112 ayuda para salvar a la mujer, ya que no podían extraerla del pozo debido al riesgo de electrocución. Sobre las 17:50 horas, un vecino advirtió a Emergencias de que la víctima había sido rescatada y que estaban intentando reanimarla.

La mujer fue atendida en el suelo en parada cardiorrespiratoria y tanto los sanitarios como varios vecinos practicaron maniobras de reanimación durante cerca de una hora. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, acabó confirmándose su muerte. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que investigan las circunstancias del accidente.

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