La UCO entra en el Ministerio de Justicia para requerir información sobre el exviceministro de Venezuela, ligado al caso Leire

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro de Hugo Chávez, Nervis Villalobos.

Los agentes se han personado en dependencias ministeriales después de que el juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, solicitase que la UCO requiriese a la subdirección general de Nacionalidad y Estado Civil el informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española de Villalobos así como la identificación de los funcionarios encargados de la tramitación de esa solicitud.

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