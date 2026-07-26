De estar en el equipo de su ídolo a ganar La Voz Kids: así ha sido el camino de Eduardo 'El Campanero'

Desde que pisó por primera vez el escenario de La Voz Kids, Eduardo 'El Campanero' dejó claro que tenía algo diferente. Su personalidad, su forma de interpretar el flamenco y su capacidad para emocionar conquistaron desde el primer momento a Antonio Orozco, y al resto de coaches.

El talent se llevó un pleno en las Audiciones a ciegas, pero su decisión estaba clara: se iba al equipo de Antonio Orozco, su ídolo. Lo que nunca imaginaba Orozco es que la edición acabaría con el joven talent de 13 años alzándose como ganador de la edición.

A lo largo del concurso, este pequeño sevillano fue creciendo actuación tras actuación. En el Asalto Final, Eduardo protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la edición con 'La niña de fuego', de Manolo Caracol, una interpretación que le dio el pase a la Semifinal gracias al apoyo del público. Su actuación impresionó a coaches y asesores, mientras Antonio Orozco le dedicaba unas emocionadas palabras: "Gracias por dejarme asomarme a un trocito de tu vida".

Ya en la Semifinal, Eduardo volvió a demostrar que el flamenco tenía un hueco privilegiado en el escenario de La Voz Kids. Con 'Soy minero', conquistó de nuevo a la audiencia, que lo eligió como el primer finalista del equipo de Antonio Orozco, confirmando que era uno de los grandes favoritos para hacerse con la victoria.

En la Gran Final, el joven artista firmó una noche inolvidable. Primero emocionó con 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda, llenando el plató de arte y recibiendo los elogios de Antoñito Molina, que aseguró que representaba "de la manera más bonita el flamenco de nuestra tierra".

Más tarde, Orozco le eligió para ser su candidato para ganar y compartió escenario con el propio Antoñito para interpretar 'Me prometo' y, finalmente, cumplió otro de sus sueños cantando junto a Antonio Orozco 'Pedacitos de ti', en un dueto que puso de manifiesto la complicidad que ambos habían construido durante toda la edición.

El broche llegó con el momento más esperado de la noche. Tras cerrar las votaciones, Eva González anunció que Eduardo 'El Campanero' era el ganador de La Voz Kids 2026. Un desenlace que premiaba el talento, la autenticidad y el enorme recorrido de un artista que ha llevado el flamenco hasta lo más alto y que, de la mano de Antonio Orozco, ya forma parte de la historia del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas