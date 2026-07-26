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Entrevista al ganador

Las primeras palabras de Eduardo 'El Campanero' tras ganar La Voz Kids: "Es un sueño compartirlo con mi ídolo”

El ganador de La Voz Kids 2026 comparte sus primeras emociones tras levantar el trofeo junto a Antonio Orozco y confiesa que ha cumplido el sueño que tenía desde niño.

Eduardo, Antonio Orozco y Antoñito Molina

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Convertirse en la mejor voz kids de España era un sueño que Eduardo 'El Campanero' llevaba persiguiendo desde que era pequeño. Minutos después de proclamarse ganador de La Voz Kids 2026, el talent todavía intentaba asimilar todo lo vivido sobre el escenario: "Cuando han dicho mi nombre he sentido una alegría muy grande", confesó emocionado tras recibir el trofeo.

El talent del equipo de Antonio Orozco aseguró que esta victoria significa mucho más que un premio: "Es el sueño que he tenido desde pequeño y más al compartirlo con mi ídolo", explicó haciendo referencia al coach, con quien ha recorrido toda la edición hasta conquistar al público.

La gran final también le permitió vivir otro momento inolvidable junto a dos de los artistas que más admira. Eduardo compartió escenario con Antonio Orozco y Antoñito Molina, una actuación que difícilmente olvidará: "Salir con estos dos grandes artistas ha sido otro sueño más", aseguró con una sonrisa y muchos nervios.

Antonio Orozco y Eduardo en La Voz Kids

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Antonio Orozco, emocionado por la victoria de su talent, no pudo ocultar la intensidad con la que Eduardo vivió el momento del veredicto: "Nunca he visto un corazón latir tan rápido", comentó entre risas, reflejando los nervios y la emoción que ambos compartieron antes de conocer el resultado.

Un broche perfecto para una aventura que ha terminado con Eduardo 'El Campanero' escribiendo su nombre en la historia de La Voz Kids.

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