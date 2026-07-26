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Mejores momentos | Gran final

Las importantes palabras con las que Leire Martínez anima a Mia a no bloquear sus emociones a pesar de “lo malo”

Leire Martínez no se perdió la Gran Final de La Voz Kids y, tras la actuación de Mia, quiso tener unas bonitas palabras de aliento hacia la talent.

Leire Martínez

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Borja Tamayo
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Mia fue, desde las Audiciones a ciegas, una de las favoritas para convertirse en la gran ganadora de La Voz Kids 2026. Si bien no logró llevarse el título en la última gala del programa, la joven valenciana brilló con su espectacular actuación de Las Guerreras K-Pop en la que ponía voz al emblemático tema ‘Golden’.

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Leire Martínez, que volvía como asesora de Edurne, fue la encargada de darle ánimos en esta emotiva velada. Lo hizo como es habitual en ella: dando consejos de gran valor que se convierten automáticamente en aprendizajes vitales. Para ello, como su propio álbum reza, volvió a “aquella niña” que un día fue.

“¿Sabes lo que nos pasa a los niños cuando nos hacemos un poco más mayores?”, empezaba Leire: “A veces, por ese miedo a que nos hagan daño, bloqueamos esas emociones en la vida y dejamos de sentir”. Así, animaba a Mia a no dejar de “sentir”, ya que es lo único que le va a permitir disfrutar también de “las cosas buenas”, a pesar de “lo malo”.

Dale play al vídeo de arriba para volver a ver este bonito discurso que terminaba con las lágrimas de la talent, agradeciendo la valiosa lección que Leire le acababa de regalar.

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