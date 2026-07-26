Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido'

El último gran dúo y actuación de La Voz Kids 2026 ha llegado de la mano de Luis Fonsi y Evolett. Coach y finalista han unido sus voces para interpretar 'No me doy por vencido', protagonizando una actuación llena de emoción que ha servido para cerrar por todo lo alto una edición repleta de talento.

Evolett demostró, una vez más, la sensibilidad y el poder vocal que la han llevado hasta la Gran Final, mientras Luis Fonsi disfrutaba de un momento muy especial junto a una de las artistas que más le ha marcado durante esta edición.

Tras la actuación, el coach quiso dedicarle unas palabras cargadas de cariño y orgullo: "Lo más especial es que cuando canta Evolett no solo triunfa España, también triunfa Venezuela", aseguró emocionado, poniendo en valor las raíces de la talent.

Un broche de oro perfecto para despedir La Voz Kids 2026. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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