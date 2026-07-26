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Mejores momentos | Gran Final

Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido'

Coach y finalista se suben al escenario por última vez para interpretar este tema de Fonsi en la Gran Final de La Voz Kids.

Luis Fonsi y Evolett en La Voz Kids

Luis Fonsi y Evolett ponen el broche de oro a La Voz Kids con ‘No me doy por vencido'

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Celia Gil
Celia Gil
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El último gran dúo y actuación de La Voz Kids 2026 ha llegado de la mano de Luis Fonsi y Evolett. Coach y finalista han unido sus voces para interpretar 'No me doy por vencido', protagonizando una actuación llena de emoción que ha servido para cerrar por todo lo alto una edición repleta de talento.

Evolett demostró, una vez más, la sensibilidad y el poder vocal que la han llevado hasta la Gran Final, mientras Luis Fonsi disfrutaba de un momento muy especial junto a una de las artistas que más le ha marcado durante esta edición.

Tras la actuación, el coach quiso dedicarle unas palabras cargadas de cariño y orgullo: "Lo más especial es que cuando canta Evolett no solo triunfa España, también triunfa Venezuela", aseguró emocionado, poniendo en valor las raíces de la talent.

Un broche de oro perfecto para despedir La Voz Kids 2026. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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