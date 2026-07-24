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El aviso de un vecino desalojado sobre el Safari de Madrid: "Si los animales hacen una estampida, tiran las vallas y tenemos aquí un 'Jumanji'"

Más de 2.000 animales viven en las 80 hectáreas del recinto del parque zoológico que amenazan los incendios de Ávila y Madrid que han hecho elevar el nivel de emergencia al máximo. Más de 10.000 personas han resultado afectadas directamente, han sido evacuadas o permanecen confinadas por el humo y el fuego.

Desalojado incendios

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El Gobierno Central asumía el mando -a través de la UME- del operativo desplegado por los incendios declarados en Ávila y Madrid. Lo hacía después de que la Comunidad de Madrid solicitara el aumento a nivel 3 de emergencia.

"La gente está en el polideportivo tirados en el suelo, sin medios, sin camas"

Vecino afectado

Pedro, vecino desalojado de su vivienda, denuncia la falta de información ni ayuda más básica, se encuentran desalojados de su vivienda desde la tarde del jueves, él y su familia han pasado la noche -que no dormido- en su coche. Su indignación es evidente: "Yo no entiendo ¡¿Dónde está la Cruz Roja?! No entiendo, las ayudas... La desinformación que tenemos".

Miedo al fuego y a los animales

El fuego no es el único elemento que temen algunos de los evacuados por estos incendios. El vecino de Villa del Prado teme que el fuego consuma su casa y está desesperado por saber algo. Sin embargo, el Safari de Madrid se encuentra a menos de 10 kilómetros del frente del incendio. La preocupación por la integridad de los más de 2.000 animales del parque aumenta y el afectado avisa de lo que puede pasar de verse arrinconados los animales: "Como los animales hicieran una estampida, las vallas las tiran abajo, y entonces íbamos a tener aquí un 'Jumanji' de verdad".

Hacía alusión a la película de 1995 para ilustrar el potencial peligro de la situación.

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Los devastadores incendios de Ávila y Madrid han llevado a elevar el nivel de emergencia a 3, emergencia nacional. Los afectados y evacuados se cuentan por miles en una crisis contra la que ya se lucha con la gestión del Estado. En Espejo Público han abordado las causas y medidas que pueden prevenir que se repitan desastres similares.

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