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OPERACIÓN KITCHEN

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Tras salir del tribunal para declarar sobre la trama Kitchen, el excomisario ha protagonizado un momento de tensión con los periodistas al ser preguntado por una supuesta reunión con la 'fontanera' del PSOE.

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Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado sobre la reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo" | EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto este martes a la Audiencia Nacional para declarar como acusado en el juicio de la denominada como 'Operación Kitchen', la presunta trama policial creada para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas.

A su salida del tribunal, el excomisario ha protagonizado un momento de tensión con los periodistas al ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo. Le estoy diciendo que ya le contestaré", ha respondido Villarejo ante las cámaras, algo que no ha pasado desapercibido.

Villarejo asegura que Cospedal estaba "obsesionada" con los papeles de Bárcenas

Durante su declaración, en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Villarejo ha asegurado que la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, estaba especialmente preocupada por las anotaciones que Luis Bárcenas conservaba sobre la presunta contabilidad B del partido.

"Había preocupación por las anotaciones que Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso M.Rajoy", ha comentado el excomisario. Según su versión, Cospedal pensaba que él podía evitar la publicación de determinadas informaciones en los medios de comunicación. "Estaban convencidos de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente", ha declarado ante el tribunal.

Niega haber recibido encargos privados del PP

Villarejo también ha negado haber trabajado para el PP de manera privada o haber recibido pagos por ello. "El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado, y no me ha pagado nada", ha asegurado durante su intervención.

Asimismo, ha restado importancia a los 'Papeles de Bárcenas', que define como una elaboración personal del extesorero. Según ha explicado, aquellas anotaciones tuvieron principalmente una utilidad "política y de medios de comunicación" recordando que, a su juicio, la Audiencia Nacional no las tuvo en cuenta como prueba.

Los objetivos de la 'Operación Kitchen'

El comisario jubilado ha explicado que la denominada 'Operación Kitchen' perseguía dos objetivos principales. Por un lado, comprobar si las cuentas bancarias y los fondos de Bárcenas en el extranjero existían realmente. Por otro, verificar si el extesorero disponía de información sensible que pudiera afectar a la seguridad del Estado.

También niega haber participado en seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. "Jamás coordiné nada porque ni tenía hombres a mi disposición, ni tenía elementos, ni tenía nada", sostiene. Villarejo, que se enfrenta a una petición de 19 años de prisión, ha insistido además en que su labor como agente de inteligencia dependía directamente de la cúpula policial de cada momento y que desarrolló esas funciones tanto durante gobiernos del PP como del PSOE.

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