Pamela Anderson responde si planea volver a Los vigilantes de la playa tras su reboot

Está claro que desde su aclamado papel en The Last Showgirl en 2024, la carrera de Pamela Anderson ha cambiado radicalmente tras años ligada a papeles más convencionales y, en ocasiones, sexualizados.

Sin embargo, la actriz no reniega de su pasado ni del papel que la dio a conocer al mundo entero. Y es que, su etapa en Los vigilantes de la playa le abrió puertas que hoy en día está sabiendo aprovechar.

Pamela Anderson como C.J. Parker en 'Los vigilantes de la playa' | Cordon Press

Ahora, se está rodando un reboot protagonizado por Stephen Amell, Jessica Belkin, Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison y Brooks Nader. Además, la serie contará con el regreso de dos figuras del elenco original: Erika Eleniak y David Chokachi.

Por ello, a Anderson se le ha preguntado en una entrevista con Deadline sobre si tiene planes para volver a uno de sus personajes más recordados y sumares a la fiebre de los remakes.

"Nadie se ha puesto en contacto conmigo. No sé mucho al respecto. Sé que en algún momento hablaron con mis hijos sobre la posibilidad de producir, pero no creo que llegaran a un acuerdo. No estoy segura de qué pasó, pero les deseo lo mejor. Fue un trabajo estupendo y me encantaba ir a trabajar todos los días a la playa", se ha sincerado.

"En aquel entonces, aprendí mucho y me dio proyección internacional. Todo lo que he hecho me ha traído hasta aquí, lo cual es una bendición. Pero no tengo planes de volver a Los vigilantes de la playa", ha señalado.

Pamela Anderson en Festival de Cine Americano de Deauville | Getty Images

Preguntada si tenía curiosidad acerca de qué había sido de CJ, su personaje en la serie, añadió: "Si mis hijos hubieran estado involucrados, probablemente les habría hecho caso. Creo que simplemente tengo que seguir explorando otras opciones. Entiendo que hay mucha televisión excelente ahora mismo, pero ya he participado en eso. Ahora es mi momento de experimentar con diferentes personajes. No quiero limitarme a ocupar mi tiempo hasta fin de año. Tengo opciones y algunas cosas en mente, incluyendo volver al teatro. Quiero tomar decisiones atrevidas. Quiero sorprender a la gente. Quiero sorprenderme a mí misma. Así que estoy intentando hacer cosas que no he hecho antes".

De esta forma, Anderson descarta por el momento volver a la icónica serie y seguir explorando facetas interpretativas que no había hecho hasta ahora y que tan buenas críticas le están valiendo.