El mayor tesoro de oro procedente de un naufragio bizantino hallado en el Mediterráneo

Un equipo de arqueólogos ha anunciado el hallazgo de un extraordinario tesoro de oro en un naufragio localizado frente a la costa sur de Croacia, un descubrimiento que podría convertirse en el más importante de este tipo encontrado en un pecio bizantino del Mediterráneo.

Entre las piezas recuperadas figuran monedas de oro, hebillas decoradas con rubíes, esmeraldas y perlas, además de un anillo-sello con la imagen de un emperador.

Diez años de excavaciones

Los restos del barco, situados cerca de la isla de Mljet, fueron descubiertos hace más de una década, pero los arqueólogos han necesitado diez años de excavaciones submarinas para recuperar y restaurar el valioso cargamento. Los expertos sitúan el hundimiento entre los siglos VII y VIII, en una etapa de profundos cambios para el Imperio Bizantino.

El conjunto de objetos hallados ha llevado a los investigadores a descartar que se tratara de un barco mercante corriente. Las monedas pertenecen a la dinastía de Heraclio y muestran a cuatro emperadores, mientras que el anillo-sello de oro, según los especialistas, era un símbolo reservado a personas de muy alto rango dentro del imperio.

"La mayor cantidad encontrada en un naufragio en el Mediterráneo"

"Se trata de una cantidad impresionante de oro, la mayor jamás encontrada en un naufragio en todo el Mediterráneo", aseguró Igor Miholjek, jefe de investigación del Instituto Croata de Conservación. Tras las labores de limpieza y restauración, el tesoro supera los 600 gramos de oro, una cifra excepcional para un yacimiento de este periodo histórico.

Para Pavle Dugonjić, responsable del Departamento de Arqueología Subacuática del Instituto Croata de Conservación, la calidad de las joyas y, especialmente, el anillo imperial, apuntan a que el barco transportaba a una persona de gran relevancia acompañada de su séquito. "Sin duda no lo usaría cualquiera", explicó durante la presentación de los resultados.

Los arqueólogos consideran que el hallazgo permitirá conocer mejor una de las etapas más convulsas del Imperio Bizantino, cuando Constantinopla aún mantenía importantes rutas comerciales por el Mediterráneo pese a la pérdida de territorios. Además de su valor material, el pecio ofrece una oportunidad única para comprender cómo funcionaban las conexiones marítimas en la transición entre la Antigüedad tardía y la Edad Media.

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