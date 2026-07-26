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Mejores momentos | Gran Final

Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte'

La coach y su finalista unen sus voces para interpretar este éxito en el escenario de la gran final de La Voz Kids.

Ana Mena y Marco en La Voz Kids

Ana Mena y Marco enamoran con una preciosa versión de 'Quiero decirte'

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Celia Gil
Celia Gil
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La gran final de La Voz Kids ha regalado otro de sus momentos más especiales con el esperado dueto de Ana Mena y Marco. Coach y finalista han compartido escenario para interpretar 'Quiero decirte', protagonizando una actuación tan delicada como emotiva.

Desde el primer acorde quedó clara lo mucho que se entienden como coach y talent. Ana Mena lo tuvo claro desde el primer momento: Marco es muy especial.

Sus voces encajaron a la perfección en una interpretación llena de sensibilidad que conquistó al público. La actuación será un momento inolvidable para Marco que lo recordará toda la vida. Una preciosa versión que enamoró al plató y que se convirtió en uno de los duetos más bonitos de la Gran Final.

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