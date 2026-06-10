Carlos Segovia explica cómo operaba el tándem Leire Díez- Vicente Fernández: "Estaban atentos a cualquier oportunidad de negocio"

El expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y mano derecha en su momento de María Jesús Montero (PSOE) formó un tándem con la fontanera Leire Díez con el que intentaban conseguir comisiones de empresas públicas entre 2019 y 2022.

Carlos Segovia, subdirector y corresponsal económico de El Mundo, destaca que nunca se entendía por qué María Jesus Montero, como jefa de Vicente Fernández le mantuviera en el cargo vacante 18 meses y no lo sustituyera. "Era algo anómalo, era un secreto a voces que tenía una relación tan estrecha que ella le guardaba el puesto. Ella esperaba que le archivaran el caso y poder ponerle de nuevo en la presidencia de la SEPI. "Fue algo a regañadientes que se hizo de esa manera".

Leire y Fernández estaban atentos a cualquier oportunidad de negocio que pudiera surgir

Este tándem contactaba con directivos de empresas públicas. Estaban atentos a cualquier oportunidad de negocio que pudiera surgir en cualquier parte de España y les presionaban preguntándoles qué tenían previsto hacer para intentar cobrar comisiones de empresas interesadas en esos negocios.

Fernández exhibía información ante los directivos de la SEPI y eso le dejaba como alguien que tenía relación con distintos cargos del Gobierno ante los empresarios.

El papel de Leire Díez en este plan SEPI era la de una especia de jefa de Gabinete. Era ella la que organizaba reuniones virtuales y el papel que transmitía es que era la jefa de facto de Vicente Fernández. Para llegar a él, antes, había que pasar por ella según afirma Carlos Segovia.

El clan se desactiva en 2022. Segovia desconoce el motivo de su fin y supone que podrá saberse en la pieza secreta del sumario. Un ejemplo de éxito en las comisiones se ve en su relación con la empresa Tubo Reunidos, investigada ahora por la UCO. La UCO acreditó que consiguieron cerca de 200.000 euros en distintas fases del rescate.

El chiringuito que formaban Leire y Fernández se llamaba 'Mediaciones Martínez'. Llegaron a multiplicar por 10 sus ingresos sin trabajadores. La sede está ubicada en un piso en el barrio más céntrico de Madrid y comparte sede con otras 50 empresas.

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