Cayetano Rivera comparte por primera vez una foto con Tamara Gorro tras su ingreso: su emotivo mensaje

Tamara Gorro atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos meses. La influencer permanece ingresada en el hospital desde hace varios días después de sufrir, tal y como ella misma confesó, "un susto muy grande" relacionado con su salud.

En ese difícil trance, Tamara no está sola. A su lado se encuentra Cayetano Rivera, con quien mantiene una discreta relación desde hace varios meses. Aunque ambos han optado por vivir su historia de amor alejados del foco mediático y apenas han hecho declaraciones sobre su noviazgo, el torero ha querido dar ahora un paso al frente con un gesto que no ha pasado desapercibido.

En plena preocupación por el estado de salud de la empresaria, Cayetano ha compartido por primera vez una fotografía junto a su pareja en sus redes sociales. Una imagen inédita de la pareja besándose acompañada de un breve, pero significativo mensaje que refleja el apoyo incondicional que está brindando a la influencer durante estos días de hospitalización: "Volverás a brillar... más fuerte".

Se trata de la primera imagen que el diestro publica junto a la ex de Ezequiel Garay, un gesto especialmente simbólico teniendo en cuenta la discreción con la que ambos han llevado su relación desde que comenzaron los rumores sobre su romance. Hasta ahora habían evitado compartir fotografías juntos o hacer pública su historia de amor, manteniendo siempre un perfil bajo pese al creciente interés que ha despertado su noviazgo.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro | Gtres

El mensaje de Cayetano llega apenas unas horas después de que la propia Tamara emocionara a sus seguidores con un vídeo grabado desde el hospital. En él reconocía que, aunque "no está todo perfecto", afronta la situación con esperanza. "Lo va a estar", aseguraba, dejando claro que, por el momento, no quiere revelar el diagnóstico que ha motivado su ingreso.

Ahora, el gesto de su pareja confirma que la influencer cuenta con un importante apoyo en uno de los momentos más delicados de su recuperación. Su publicación, además de convertirse en toda una declaración de intenciones, supone un paso significativo en una relación que hasta ahora ambos habían mantenido con absoluta discreción y que, por primera vez, queda plasmada públicamente en una imagen compartida por el torero.