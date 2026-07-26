El contraataque de los Korhan comienza esta noche: Ferit prepara el golpe final contra la gran señora

Halis, que lleva tiempo colaborando con la justicia, deja claro cuál es su objetivo: hacer que la gran señora pague por todos sus crímenes. Para conseguirlo, todos coinciden en que solo hay un camino posible: hacer hablar a Sadik.

Ferit se ofrece para enfrentarse a él en la cárcel y pide que Abidin lo acompañe. Está convencido de que solo así descubrirán toda la verdad sobre la muerte de Aysen y podrán acabar, de una vez por todas, con la mujer que lleva años sembrando el terror entre los Korhan.

Antes de marcharse, Ferit insiste en avisar a Seyran de que Halis está detrás de todo el plan. Sin embargo, Cengiz le recuerda que el patriarca solo pone una condición: la operación debe mantenerse en el más absoluto secreto.

¿Conseguirá Sadik romper su silencio? ¿Será este el principio del fin para la gran señora? Esta noche, a las 22 horas, Una nueva vida. Disponible ya en atresplayer.

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