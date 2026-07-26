Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Esta noche en Una nueva vida…

El contraataque de los Korhan comienza esta noche: Ferit prepara el golpe final contra la gran señora

Ferit pone en marcha el plan para acabar con la gran señora. Junto a Abidin, se reúne en secreto con el fiscal y con Cengiz para preparar una operación que puede cambiarlo todo.

Ferit

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Halis, que lleva tiempo colaborando con la justicia, deja claro cuál es su objetivo: hacer que la gran señora pague por todos sus crímenes. Para conseguirlo, todos coinciden en que solo hay un camino posible: hacer hablar a Sadik.

Ferit se ofrece para enfrentarse a él en la cárcel y pide que Abidin lo acompañe. Está convencido de que solo así descubrirán toda la verdad sobre la muerte de Aysen y podrán acabar, de una vez por todas, con la mujer que lleva años sembrando el terror entre los Korhan.

Antes de marcharse, Ferit insiste en avisar a Seyran de que Halis está detrás de todo el plan. Sin embargo, Cengiz le recuerda que el patriarca solo pone una condición: la operación debe mantenerse en el más absoluto secreto.

¿Conseguirá Sadik romper su silencio? ¿Será este el principio del fin para la gran señora? Esta noche, a las 22 horas, Una nueva vida. Disponible ya en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida » Avances

Publicidad

Series

Ferit

El contraataque de los Korhan comienza esta noche: Ferit prepara el golpe final contra la gran señora

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel da un paso decisivo tras descubrir la jugada de Begoña.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel da un paso decisivo tras descubrir la jugada de Begoña.

Padre no hay más que uno, la serie

Las abuelas y el cole nuevo llevan al límite a los Vicho: El jueves, nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie

Protagonistas de El secreto
Muy pronto, estreno

¿Quiénes son Murat Yıldırım y Cemre Baysel? Así son los protagonistas de El secreto

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”
Contenido exclusivo

Antea Rodríguez se despide de Cloe en Sueños de libertad: “Solo puedo estar agradecida”

Alya
Avance | En tierra lejana

La gran locura de Alya: gasolina, un disparo y la mansión en llamas en el próximo capítulo de En tierra lejana

Alya ya no tiene nada que perder. Tras ser humillada por Sadakat, regresa decidida a vengarse y convierte la entrada de la mansión en un infierno.

Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"
Entrevista exclusiva

Carolina Román llega a Sueños de libertad con un personaje dispuesto a revolucionarlo todo: "Bianca se da cuenta de que Fina es el amor de su vida"

La actriz aterriza en la serie diaria más vista de la televisión para meterse en la piel de la ex de Fina.

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina en shock

Capítulo 611 de Sueños de libertad; 24 de julio: La llegada de Bianca a Toledo deja a Fina sin palabras

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

“Eres una rata”: Andrés, fuera de sí, estalla contra Gabriel tras el robo de los últimos negativos de la infidelidad con María

Bianca reaparece por sorpresa y Fina decide saldar una deuda del pasado con ella: "Te debo una disculpa"

¡En shock! Fina se reencuentra con Bianca en Toledo y le hace una inesperada confesión: "Te debo una disculpa"

Publicidad