Toni Cantó y Alonso Caparrós confiesan haber perdido deseo sexual con los años: "Es liberador"

Los niveles de testosterona en los hombres han caído de forma significativa en las últimas décadas. Según diversos estudios, los varones presentan aproximadamente la mitad de testosterona que hace 50 años, una tendencia que preocupa a los especialistas por sus posibles consecuencias sobre la salud sexual y reproductiva. La disminución de esta hormona se relaciona con una menor libido, más dificultades para mantener erecciones, un peor rendimiento sexual y una reducción de la calidad del semen.

Precisamente, uno de los factores que podría estar contribuyendo a este fenómeno es el consumo de testosterona sin control médico, una práctica cada vez más extendida entre los jóvenes. Algunos centros deportivos llegan incluso a recomendar estos suplementos a chicos menores de 20 años, e incluso menores de edad, con la promesa de ganar fuerza, energía y masa muscular en menos tiempo.

Por unos 30 euros es posible adquirir este tipo de productos, pese a los riesgos que conlleva su consumo sin supervisión. Los especialistas advierten de que este abuso puede provocar alteraciones hormonales y comprometer la fertilidad futura. "Se crea una patología en pacientes que, en el futuro, no van a tener una fertilidad de tanta calidad", alertan.

Además del impacto físico, también existen consecuencias psicológicas, ya que enfrentarse a problemas de impotencia sexual a edades tempranas puede suponer un duro golpe para la autoestima.

Sobre este asunto se han pronunciado en Espejo Público Toni Cantó y Alonso Caparrós. El actor reconoce que nunca se ha medido los niveles de testosterona, aunque es consciente de que "a medida que cumplimos años perdemos un 1% de testosterona al año". "Tiene efectos en la libido, en el semen y en nuestra salud", explica.

Por su parte, Alonso Caparrós considera que el fenómeno está muy presente entre los más jóvenes. "Ahora mismo los chavales salen menos, pero hacen más deporte. En los gimnasios se ve un montón la cantidad de productos, que no les ayudan nada", lamenta.

La calidad del semen, por código postal

Otro de los datos que ha llamado la atención es el de un estudio que concluye que la calidad del semen varía según la comunidad autónoma. Según esta investigación, los hombres asturianos duplican el número de espermatozoides de los madrileños, lo que vuelve a poner el foco sobre los factores ambientales y los hábitos de vida que pueden influir en la fertilidad masculina.

En este contexto, Toni Cantó ha sorprendido al reconocer que ha vivido la disminución del deseo sexual con naturalidad. "La bajada del deseo sexual lo he vivido como una liberación. Que se aligere esa carga es una liberación. Ahora estoy ligerísimo", bromeó. Una sensación que comparte Alonso Caparrós: "A mí me está pasando también. De repente no es tan importante. Esa biología es liberadora, te quitas un peso de encima", ha concluido.

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