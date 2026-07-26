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Pablo López se sincera con Joseba Arguiñano: “Sufro más en la tele que en el escenario”

El cantante ha explicado que lo pasa peor en La Voz y La Voz Kids cuando tiene que despedir a algún talento.

Pablo López se sincera con Joseba Arguiñano

Pablo López se sincera con Joseba Arguiñano: “Sufro más en la tele que en el escenario”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Pablo López se ha atrevido a todo junto a Joseba Arguiñano en su cocina. El invitado ha disfrutado elaborando una receta de Tosta de bacalao con hortalizas asadas y ha jugado junto al cocinero a adivinar canciones con ingredientes culinarios.

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López: “¿Eres capaz de acertar la canción?

Sobre cómo lo pasa peor el cantante, lo ha tenido claro, “lo paso peor en la tele, el escenario es casa” ha confesado López.

A pesar de disfrutar mucho cada vez que se sube a un escenario, Pablo López se ha sincerado con “una mala tarde” que ha tenido que vivir en su carrera musical.

El cantante tuvo que suspender un concierto en su pueblo, Fuengirola, debido a una lesión. Un mal sabor de boca que esperar resarcir con su vuelta este verano a cantar al lugar donde nació.

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