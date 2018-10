Carmen Lomana, sobre el vestido de Begoña Gómez con los Trump: "Es espantoso, parece una azafata de 'American Airlines'"

EL ESTILO DE LA PRIMERA DAMA ESPAÑOLA, A EXAMEN

Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, se ha convertido en el foco de todas las miradas tras posar con la familia Trump con un vestido de Josep Font para 'Delpozo' de más de 2.000 euros. Según Carmen Lomana el vestido "era espantoso"."Parece una azafata de 'American Airlines', este vestido no se lo tenía que haber puesto, no era una visita de Estado y esto no viene a cuento", señala. Asimismo, Lomana critica que Gómez haya optado por este diseñador ya que Melania Trump ya ha vestido su diseños en otras ocasiones. "Podría haber optado por otro diseñador español", señalaba.