La alcaldesa de Villar de Plasencia, en Espejo Público: "Hablé con Pedro Sánchez y le dije que necesitábamos que nuestro municipio fuera declarado zona catastrófica"

España lleva ya 12 días ardiendo, Galicia, Castilla y León o Extremadura son las comunidades más afectadas. En esta última se encuentra el incendio de Jarilla, en Cáceres, que sigue extendiéndose con dos focos activos, y donde se han calcinado ya 16.000 hectáreas. Hasta esa zona se ha desplazado un equipo de Espejo Público y ha entrevistado a María José Pérez, alcaldesa de Villar de Plasencia, una de las zonas afectadas.

La alcaldesa ha confirmado en el programa que: "La situación ha vuelto a la normalidad en nuestra localidad, hemos vuelto a nuestras casas. La realidad es que tenemos todos los alrededores quemados, pero no ha llegado a las viviendas, solo a una".

"Le trasladé que necesitábamos que nuestros municipios fueran declarados zona catastrófica"

Este martes el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba la zona afectada de Extremadura, y la alcaldesa de Villar de Plasencia tenía la oportunidad de hablar con él personalmente y transmitirle sus peticiones: "Hablé con él y le trasladé que necesitábamos que nuestros municipios fueran declarados como zona catastrófica, él me dijo que el martes se celebraría el Consejo de Ministros, que es ahí donde se declararía zona catastrófica, me lo confirmó y me dijo que hiciéramos una reunión con los vecinos, que nos trasladasen los daños que tenían y nosotros se lo dijéramos al delegado del Gobierno para tomar las medidas necesarias".

La alcaldesa cree que la presencia de Pedro Sánchez en el puesto de mando "fue de gran ayuda" y se siente "agradecida" por haber hablado con los pueblos afectados.

"Han salvado mi pueblo"

A la pregunta de Lorena García de cómo valora la gestión de la Junta de Extremadura en los incendios, María José Pérez ha contestado: "Yo cada vez que he estado en el puesto de mando, en las reuniones del Cecopi, he tenido buen trato por parte de los coordinadores. Pero es verdad que se les ha ido de las manos, tenían que haber pedido el nivel 3, de hecho yo fui una de las personas que dijo que se pasara al nivel 3. Pero yo les agradezco a los medios de extinción y coordinadores, porque han salvado mi pueblo".

Sobre si se hace o no una correcta política forestal, la extremeña cree que no se limpia el monte para evitar los incendios porque "no tienen medios", y aprovecha los micrófonos de Espejo Público para pedir ayuda a la Junta de Extremadura, y a cada vecino para "que limpie cada uno lo suyo".

