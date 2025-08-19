Martín Pallín, sobre la imputación a Begoña Gómez: "El juez Peinado no debería montar el numerito de la pena en el telediario"

Este lunes el juez Juan Carlos Peinado dictaba un auto en el que citaba como investigadas por un delito de malversación a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la asistente que gestiona su agenda, Cristina Álvarez. El juez considera que la contratación de Cristina como asesora, podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Este delito que imputa a la mujer del presidente del Gobierno se suma a los que ya tiene, en total 5: Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

"Inútil e innecesaria"

Esta noticia ha sido comentada en Espejo Público por su mesa de justicia. Por un lado, el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no se ha mostrado sorprendido con la noticia: "Lo que pienso es que la negligencia es inútil e innecesaria, porque la audiencia dice que se investigue si se ha sobrepasado Cristina Álvarez, lo cual quiere decir que su función es correcta, lo que se va a investigar es si se ha sobrepasado".

Por su parte, el Presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, cree que tomar declaraciones a las personas implicadas es "algo necesario" en todo proceso de investigación: "Tenemos que esperar a ver qué decisión toma el juez Peinado, lo que nopodemos es pretender que no se investigue algo, aquí hay algo más que la utilización de un dominio".

"Un juez no tiene que montar el numerito de la pena en el telediario"

Palabras que han hecho saltar a José Antonio Martín Pallín quien ha contestado en Espejo Público: "No hay nada que investigar, lo que tiene que hacer el juez es calificar esto como malversación o simplemente como un hecho que no entra en el código penal. Esto es lo que tiene que hacer el juez Peinado y no montar el numerito de la pena en el telediario". A lo que Portillo ha respondido: "El señor Pallín lo ha limitado a la utilización de unos dominios, pero yo creo que hay más".

