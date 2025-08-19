Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BEGOÑA GÓMEZ

Martín Pallín, sobre la imputación a Begoña Gómez: "El juez Peinado no debería montar el numerito de la pena en el telediario"

La mesa de justicia de Espejo Público analiza la nueva imputación de un delito a la esposa de Pedro Sánchez: "No hay que investigar nada".

Martín Pallín

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Este lunes el juez Juan Carlos Peinado dictaba un auto en el que citaba como investigadas por un delito de malversación a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la asistente que gestiona su agenda, Cristina Álvarez. El juez considera que la contratación de Cristina como asesora, podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Este delito que imputa a la mujer del presidente del Gobierno se suma a los que ya tiene, en total 5: Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

"Inútil e innecesaria"

Esta noticia ha sido comentada en Espejo Público por su mesa de justicia. Por un lado, el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, no se ha mostrado sorprendido con la noticia: "Lo que pienso es que la negligencia es inútil e innecesaria, porque la audiencia dice que se investigue si se ha sobrepasado Cristina Álvarez, lo cual quiere decir que su función es correcta, lo que se va a investigar es si se ha sobrepasado".

Por su parte, el Presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, cree que tomar declaraciones a las personas implicadas es "algo necesario" en todo proceso de investigación: "Tenemos que esperar a ver qué decisión toma el juez Peinado, lo que nopodemos es pretender que no se investigue algo, aquí hay algo más que la utilización de un dominio".

"Un juez no tiene que montar el numerito de la pena en el telediario"

Palabras que han hecho saltar a José Antonio Martín Pallín quien ha contestado en Espejo Público: "No hay nada que investigar, lo que tiene que hacer el juez es calificar esto como malversación o simplemente como un hecho que no entra en el código penal. Esto es lo que tiene que hacer el juez Peinado y no montar el numerito de la pena en el telediario". A lo que Portillo ha respondido: "El señor Pallín lo ha limitado a la utilización de unos dominios, pero yo creo que hay más".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ana Isabel relata cómo vivió su madre el desalojo por el fuego: "Cogió la urna con las cenizas de mi padre"

Ana Isabel
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

El Dr. Fuertes sobre Sánchez

¿Ser presidente pasa factura? Analizamos los gestos de Sánchez en su última aparición: "Podría tener un trastorno de ansiedad"

Flamenquines con puré de patata, de Karlos Arguiñano

Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano

Paco Castañares,
INCENDIOS

¿Por qué es tan difícil controlar los incendios? Hablamos con el exdirector de Medioambiente de Extremadura: "los incendios son inapagables"

"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Ana Isabel
INCENDIOS

Ana Isabel relata cómo vivió su madre el desalojo por el fuego: "Cogió la urna con las cenizas de mi padre"

La psicóloga forense ha desvelado en Espejo Público los sentimientos a los que se enfrentan los vecinos afectados por los incendios, y ha relatado el angustioso momento que vivió su hermana al no poder rescatar a sus caballos.

Serafin Giraldo sobre el dispositivo de seguridad de Sánchez
incendios

Un inspector jefe de Policía analiza el dispositivo de seguridad de la visita de Pedro Sánchez a Cáceres

Espejo Público comentaba la llegada del Presidente del Gobierno a Cáceres, una de las provincias actualmente más afectadas por la problemática de los incendios en el país, y hablaba con Serafín Giraldo para saber en qué consiste el dispositivo de seguridad que acompaña a Sánchez.

Barbies

Claudia vive rodeada de 600 Barbies: "Para mi Barbie lo es todo. Es toda mi vida"

Arancha González Laya

González Laya sobre Ucrania y la ausencia de Sánchez en Washington: "España está unida con Europa"

Martín Pallín

Martín Pallín, sobre la imputación a Begoña Gómez: "El juez Peinado no debería montar el numerito de la pena en el telediario"

Publicidad