¡Imparable! Manu no da opciones a Rosa en El Rosco y se queda a dos del bote de 2.020.000 euros

Rosa y Manu llevan casi 200 programas viéndose las caras en Pasapalabra. Los concursantes luchan cada día por hacerse con un bote que no hace más que crecer y que ya alcanza los 2.020.000 euros.

En esta ocasión, él ha tomado la iniciativa y ha adoptado una tendencia ‘primervueltista’ logrando cerrar su primer paso por El Rosco mucho antes que su rival. Esto le ha permitido afrontar el duelo con más calma y tantear cuántas palabras lograba sacar su contrincante.

Sin embargo, Rosa no ha tardado en empatar el choque a 21 aciertos. En ese momento, ninguno de los dos quería dar un paso en falso, pero la concursante ha decidido arriesgar ante la sospecha de que Manu guardaba palabras en la recámara.

El fallo le ha sentenciado y el integrante del equipo naranja, con El Rosco ya ganado, se ha lanzado a por el bote… ¡quedándose a solo dos de los 2.020.000 euros! ¡No te lo puedes perder!