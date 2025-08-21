Robbie Williams interpreta su último single en El Hormiguero

La visita de Robbie Williams a El Hormiguero fue un auténtico espectáculo. En su debut en el programa, el artista repasó su carrera y habló con sinceridad incluso de sus momentos más complicados.

Antes de despedirse, regaló al público una actuación en directo en formato acústico que convirtió el plató en un auténtico concierto. Con su voz y su carisma, Robbie dejó claro por qué sigue siendo una leyenda del pop.