Doctor Fuertes: "Estoy de acuerdo con Feijóo. Las vacaciones están sobrevaloradas"

Agosto llega con la llegada de las vacaciones y también el cierre del curso político. Tanto PP como PSOE cerraban esta semana con el balance de los logros políticos y un análisis de lo que podría llegar, de cara a la vuelta de las vacaciones. El Doctor José Carlos Fuertes colaboraba con el programa de Espejo Público para analizar cómo de necesarios son los días de descanso para los políticos.

"Hay que desconectar, hay que partir y hay que hacer un alto en el camino"

El Doctor insistía en que las vacaciones estivales son necesarias para cualquier tipo de actividad laboral, sea más importante o menos. El debate sobre las vacaciones de la clase política se aviva por la desafección que muchos ciudadanos aseguran sentir por ellos y por su trabajo en los últimos tiempos.

El propio Doctor Fuertes aseguraba que estamos ante "uno de los espectáculos más dantescos y horripilantes " y que quizá lo necesario sería que los ciudadanos tuvieran vacaciones de políticos. Sin embargo, la clase aludida no está de acuerdo. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, defendía que la mayoría de los políticos son gente honrada: "Vayan ustedes a los municipios pequeños que tanto hacen por sus municipios sin percibir ni un solo céntimo".

En el cierre de su curso político, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que las vacaciones estaban sobrevaloradas. Declaraciones que han hecho saltar la polémica de si la clase política debería tener o no vacaciones.

La opinión de la calle

Los ciudadanos en la calle lo tienen claro. Los políticos no se llevan los problemas de la ciudadanía con ellos. E, incluso, piensan que son "demasiado largas".

Doctor Fuertes

El Doctor manifestaba estar de acuerdo con las declaraciones del líder del PP: "las vacaciones están sobrevaloradas". Asimismo, explicaba que nos encontramos en un momento en el que se les da un valor excesivo y para muchas personas supone un sacrificio "tanto económico como personal".

El profesional ponía una cifra perfecta para la desconexión: "7, 8, 10 días es suficiente". También, comentaba que a muchas personas la comparación de unas vacaciones con otras y la diferencia de destinos les puede causar una frustración. Sin embargo, el caso de los políticos, consideraba, es diferente: "Yo creo que su trabajo no es un trabajo tan duro". Es posible que los políticos no sepan trasmitírselo a la gente, explicaba, pero no que están sometidos a tanto estrés: "Están dando a un botoncito."

