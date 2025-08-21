Antena 3 LogoAntena3
21 de agosto

Salva Reina trae “kilos de alegría” a Pasapalabra y celebra con confeti el récord de Manu

El actor ha asegurado llevar siempre confeti en los bolsillos para celebrar cualquier cosa que se preste a ello.

Salva Reina trae "kilos de alegría" a Pasapalabra y celebra con confeti el récord de Manu

Durante el turno de presentaciones, Manu ha recordado cómo fue el día en el que, durante su última visita, Salva Reina celebró su gran desempeño en el Una de Cuatro soltando confeti que tenía guardado en el bolsillo.

Parecía que la efeméride se iba a quedar en anécdota, pero, cuando Roberto Leal le ha recordado el dinero que lleva acumulado durante los 321 programas que lleva participando… ¡Salva lo ha vuelto a hacer!

El actor ha metido la mano en el bolsillo y ha vuelto a llenar el plató de “kilos y kilos de alegría”. Ninguno de los presentes ha podido aguantar la risa en lo que ha sido uno de los momentazos de la tarde. ¡Inolvidable!

Carlos se desespera al ver la respuesta de la gran final: “¡He estado ahí!”

Carlos se desespera al ver la respuesta de la gran final: “¡He estado ahí!”

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

