Robbie Williams se sincera sobre su adicción y problemas económicos: "Era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras"

La primera visita de Robbie Williams a El Hormiguero fue un evento memorable. Con su carisma, el artista habló de su nueva música y recordó los momentos que lo convirtieron en una leyenda del pop.

Pablo Motos le preguntó por sus inicios y Robbie confesó que la fama temprana le llevó al alcoholismo, la drogadicción y a acumular deudas. “No sentía nada, estaba consumiendo un montón de cocaína”, admitió antes de reconocer que vivía con una “visión de túnel” en la que solo veía el éxito mientras su vida era un desastre.