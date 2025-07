Gonzalo Miró, sobre si debe dimitir García Ortiz: "Si vas a perder tropas que sea porque te las quiten, no porque las regales tú"

El Tribunal Supremo confirmaba el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones relacionadas con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y que dejan al fiscal a un paso del banquillo, y a un paso también de convertirse en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado.

"Sería un desprestigio para nuestra fiscalía a nivel nacional"

Una acusación que ha generado mucha polémica en nuestro país, hay quienes se muestran a favor del fiscal, como el Presidente del Gobierno, quien afirmó este martes: "Respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España"; y quienes se muestran en contra, como es el caso del magistrado Jesús Villegas, quien reconocía en Espejo Público que "la imagen de ver al fiscal General del Estado sentado en el banquillo sería devastadora y un desprestigio para nuestra fiscalía a nivel nacional e internacional".

"Yo lo dejo en la conciencia de él"

Un debate que se ha trasladado al plató de Más Espejo y ha generado polémica. Por un lado, Paco Marhuenda ha reconocido que él "dimitiría" pese a la relación cordial que mantiene con el fiscal, y con el que ha salido a comer varias veces. "Yo dimitiría porque ver al fiscal en el banquillo es una imagen muy dura, yo pienso como Margarita Robles, dejo la decisión en la conciencia de él".

"Rotundamente no debe dimitir"

El colaborador de Espejo Público, Gonzalo Miró, no comparte la opinión con Paco Marhuenda, y le ha contestado diciéndole: "Rotundamente no debe dimitir, porque creo que esto es una batalla política, y si vas a perder tropas, que sea porque te las quiten, no porque las regales tú".

