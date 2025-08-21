El duelo más surrealista de La Pista: desde el twerking de Rosa, hasta el pole dance de Candela Cruz

Manu y Rosa son dos de los concursantes más históricos de Pasapalabra. Sin embargo, La Pista no es la prueba en la que más destacan. De hecho, Roberto Leal suele bromear bastante con esta curiosa situación.

En esta ocasión, los jugadores debían dar con una canción de 2003. Pese a que lo que estaba sonando era todo un himno del reggaetón, ambos estaban muy perdidos hasta que el presentador les ha dado el título desordenado.

En ese momento Rosa ha resuelto y se ha desatado la locura. Cientos de programas después la concursante se ha atrevido a hacer twerking y Candela Cruz lo ha dado todo hasta el punto de romper el plató. ¡Así ha sido!