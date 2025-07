Las disculpas de Paco Marhuenda a Óscar Puente por un titular publicado en su periódico: "Tienes toda la razón"

La presentadora de Espejo Público, Lorena García, aprovechaba la presencia de Paco Marhuenda, director del periódico 'La Razón', para preguntarle sobre el último altercado con el ministro de Transporte y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Un 'rifi rafe' entre el periodista y el político, surgido de una publicación del periódico: "La IA sentencia que los de Valladolid son los más feos de España".

Un titular que, además del contenido, iba acompañado de una imagen de Puente. Es por este motivo que el ministro dedicaba un tweet, cuyas palabras se referían directamente a Marhuenda: "Le recomiendo a su director un espejo. A ver si va a resultar que el también es de Valladolid".

El periodista se tomaba a broma la situación, pero no le restaba importancia y aprovechaba para pedir perdón: "Me parece desacertado, lo digo públicamente". "Querido Óscar, te pido disculpas. Tienes toda la razón", expresaba indicando que el periodismo exige ser honesto y reconocer que no siempre se acierta. En cuanto a Puente, se refería a él como un hombre al que tiene "mucha simpatía". Sin embargo, no aprobaba su manera de utilizar las redes sociales, y expresaba que es el "gran inquisidor" porque no se dedica a su ministerio, "que es el más importante", y "está todo el día enredando con el Twitter".

Victor Lapuente, politólogo, en referencia al uso de redes por parte de los políticos, manifestaba que "en España existe mucho dinero público gastado en gabinetes de asesoramiento en redes sociales al servicio de los políticos". Algo que recientemente Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, demostraba respondiendo a dudas sobre condiciones laborales en Instagram. "¿Cómo puede ser que con el dinero de todos estemos pagando la propaganda partidista de cualquier partido?", terminaba diciendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.