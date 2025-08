Rifirrafe entre Jaime de los Santos y Pilar Velasco: "El PP nunca se sentará con un prófugo de la justicia"

El Presidente del Gobierno es consciente de que no lo va a tener fácil, ya que según El País:"Podemos y Junts complican los presupuestos de 2026", aseguran que el partido de Puigdemont no se va a sentar a negociar si no se cumplen con las millonarias partidas de ejecutar en cuentas anteriores, que se cuantifican en 50.000 millones de euros.

"Hoy en día nadie se quiere hacer fotos con Sánchez"

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dado una entrevista a La Razón y ha reconocido que "Sánchez es un gran superviviente, pero a todos se les acaba la suerte. Gobernar así, no es gobernar. Hoy en día nadie se quiere hacer fotos con Sánchez".

A la pregunta de Lorena García de si puede que haya un acercamiento entre el PP y Junts o puede haberlo, el vicesecretario de educación e igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha respondido: "En la vida. Si en algo es experto Boye es en suministrar a aquellos periodistas que le quieran creer de informaciones que desestabilicen todo, porque este señor tiene sus cuentas con la justicia, y que por más que él tenga una ideología de derecha tradicional, nada le gustaría más que ver al PP perdiendo votos y en una situación complicada".

"Boye es una persona que va por libre"

El colaborador de Espejo Público cree que para que el PP llegue a la Moncloa lo que tiene que hacer es "ir a unas elecciones" cuando Sánchez se de cuenta de que "no puede aguantar más". Hace poco Jaime de los Santos se reunía en la comisión para los delitos de odio con Gonzalo Boye, y el vicesecretario de educación ha reconocido: "Escuchábamos a Boye en la comisión contra los delitos de odio, y es una persona que ha hecho declaraciones de odio contra los españoles que vivimos fuera de Cataluña, es un señor que ha tenido relación con el narcotráfico. Por más que tenga relación con una parte de Junts, es una persona que va por libre".

"El PP no está negociando con un prófugo de la justicia"

Jaime de los Santos se ha mostrado tajante en Espejo Público: "El PP no está negociando con el prófugo de la justicia, una cosa es Junts que es un partido legítimo con mucho peso en el territorio, y otra cosa s un señor que huyó de la justicia y que volvió a España riéndose la justicia".

Momento de tensión

Unas palabras que han hecho saltar a la periodista Pilar Velasco, quien se encontraba en el plató: "El presidente de Junts fue Puigdemont, y es quien dirige al partido, y cuando hay que tomar decisiones con quien tienes que sentarte es con Puigdemont", a lo que Jaime de los Santos ha contestado: "Pues el PP nunca se sentará con Puigdemont, repito y miro a cámara, el PP nunca se sentará con un prófugo de la justicia, porque el PP está por encima del estado de derecho y la legalidad".

