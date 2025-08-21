Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 21 de agosto

“¿¡En serio!?”: Candela Cruz alucina con el desempeño de Salva Reina en La Pista

El actor lleva dos tardes seguidas bordando la prueba musical y su rival no ha dado crédito.

“¿¡En serio!?”: Candela Cruz alucina con el desempeño de Salva Reina en La Pista

Los duelos entre Candela Cruz y Salva Reina en La Pista se están convirtiendo en legendarios durante estos últimos programas. Ella llegó como novata y él consiguió sumar cinco segundos por primera vez en la prueba musical en el primer cara a cara entre ambos.

Salva Reina se impone a Candela Cruz en La Pista: “¡Es la primera vez que acierto!”

En esta ocasión, la actriz ha sido más rápida con el pulsador, pero, pese a que tenía la canción en la punta de la lengua, no ha conseguido dar con ella. Su rival, por su parte, no ha dudado ni un segundo y ha conseguido cinco segundos para su equipo por segundo día consecutivo.

“¿¡En serio!?”, decía Candela asombrada al escuchar a Salva antes de asegurar que no le está dejando jugar a su prueba favorita. ¡Dale a play al vídeo para ver este momentazo!

El actor ha asegurado llevar siempre confeti en los bolsillos para celebrar cualquier cosa que se preste a ello.

